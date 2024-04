Ministrstvo za zunanje zadeve sporoča Slovencem v Iranu: Zapustite državo!

Vse odkar je Iran napadel Izrael, slovenske oblasti svarijo slovenske državljane, da potovanja na to območje ne priporočajo. Po zadnjem dogajanju pa je ministrstvo za zunanje zadeve izdalo opozorilo in pozvalo slovenske državljane, naj zapustijo državo.

Na spletni strani so pod stopnjo tveganja zapisali: »Zapustite državo: Vsem svetujemo, da zaradi resnih in nenadzorovanih varnostnih razmer zapustite državo.«

»Zaradi zaostrenih varnostnih razmer v Iranu slovenskim državljanom, ki se morebiti še nahajajo v, svetujemo, da v lastni organizaciji in na varen način zapustijo državo« so zapisali in dodali, da so že pred tem zaradi zaostrovanja političnih napetosti v regiji že pred tem odsvetovali vsa potovanja v Iran.