Minimalna plača za leto 2025: višja bo 27 evrov v neto znesku

Minimalna plača se bo v letu 2025 uskladila z lansko inflacijo, ki je bila 1,9-odstotna. Določena bo pri 1277,72 evra bruto, kar pomeni dvig za 23,82 evra. V neto znesku bo višja za približno 27 evrov, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer napovedujejo ponoven izračun minimalnih življenjskih stroškov.

V skladu z zakonom o minimalni plači se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek statističnega urada o letni inflaciji decembra preteklega leta. Ta je znašala 1,9 odstotka.

Pri določitvi uskladitve minister za delo ob rasti cen življenjskih potrebščin upošteva tudi druge zakonske kriterije, kot so gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti, obenem se predhodno posvetuje s socialnimi partnerji.

Na nasprotnih bregovih

Posvetovanja socialnih partnerjev so bila prejšnji petek na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ko sta si bili sindikalna in delodajalska stran na povsem nasprotnih bregovih glede višine uskladitve. Medtem ko so prvi predlagali, da bi morala letošnja uskladitev minimalne plače glede na razmere v gospodarstvu znašati 3,5 odstotka, so se na drugi strani delodajalci zavzeli za dvig zgolj v višini inflacije.

Na ministrstvu so se torej odločili za minimalno zakonsko uskladitev in tako sledili pogledom gospodarstva. Ob tem so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili, da se bo neto znesek delavcev povišal zaradi letne uskladitve minimalne plače za približno 11 evrov, zaradi uskladitve dohodninskih razredov pa še za približno 16 evrov. Skupaj bo torej neto znesek višji za približno 27 evrov.

Novi znesek minimalne plače velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja letos dalje.

Hkrati so na ministrstvu napovedali, da bodo do 30. septembra opravili nov izračun minimalnih življenjskih stroškov. Na podlagi tega izračuna bodo do konca leta 2025 opravili temeljito razpravo o ustrezni višini minimalne plače. To je tudi ena od zavez s petkove seje ESS.