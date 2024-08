Meteorolog Gregorčič razkriva, koliko časa bo še vztrajala vročina

Danes bo dokaj sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Nastala bodo krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 °C, navaja Agencija RS za okolje.

V drugem delu noči se bo vreme postopno umirilo, od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na severozahodu okoli 14 °C.

Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Živo srebro se bo povzpelo največ do 27 oz. 32 °C. V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.

Na Primorskem se vročina nadaljuje

»Vročinski val se je v zadnji dekadi julija v večjem delu Slovenije prekinil, predvsem so za to zaslužne nižje jutranje in večerne temperature, ki so bile posledica bolj suhega ozračja nad Slovenijo,« je za Slovenske novice povedal meteorolog Branko Gregorčič.

»Na Primorskem osvežitev ni bila tako opazna in tam se vročina nadaljuje ter se bo, kot vse kaže, še vsaj 10 dni. Tudi v notranjosti Slovenije se bo vročina predvidoma vrnila že v prvi polovici prihodnjega tedna in nato verjetno vztrajala večji del tedna,« je napovedal.

Pojasnil je tudi, da ozračje nad nami spet postaja bolj vlažno in s tem nestabilno: »Možnost krajevnih neurij je povečana predvsem danes popoldne in zvečer, izdano je oranžno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo, tudi za našo obalo. Krajevne nevihte bodo lahko nastajale tudi v prihodnjih dneh, stopnjo opozoril bomo še sproti prilagajali novim izračunom,« je še dodal.

Simbolična fotografija. FOTO: Depositphotos

Pri sosedih sonce in plohe

Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo v krajih severno in zahodno od nas krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu in zahodu. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo sončno in vroče, še navaja ARSO.