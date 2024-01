Medtem ko je ministrica v Davosu, iskali rešitev za razvpite računalnike, ki so v skladišču

Komisija DZ za nadzor javnih financ se je seznanila s pojasnilom ministrstva za digitalno preobrazbo glede razdelitve kupljenih 13.000 računalnikov. Kot je povedal državni sekretar Miroslav Kranjc, bodo zaradi zapletov s sprejemom uredbe poskušali zadevo rešiti z novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

Današnja nujna seja komisije za nadzor javnih financ je bila sklicana zaradi nerealiziranega sklepa z novembrske seje komisije. Člani so takrat sprejeli sklep, da ministrstvo za digitalno preobrazbo v sedmih dneh poda natančno poročilo o izvedbi razpisa, o njegovih ciljih, merilih in kriterijih, da predstavi razdelilnik za nabavljeno računalniško opremo po posameznih upravičencih in terminski plan izvedbe razdelitve opreme.

Kot so danes opozorili člani komisije iz vrst NSi, tega poročila do danes niso prejeli, zato so od predstavnikov ministrstva zahtevali pojasnila o tem, kje so ti računalniki, zakaj jih je bilo do zdaj razdeljenih 39 od skupno 13.000, in komu so namenjeni. V NSi po besedah poslanca Jerneja Vrtovca vztrajajo pri trditvi, da se ne ve, za koga so bili ti računalniki kupljeni, in da gre za nesmotrno porabo javnega denarja.

»Novica o tem, da je bilo v nekaj mesecih razdeljenih samo 39 računalnikov, meče senco dvoma na trditev ministrice Emilije Stojmenove Duh, da je bil nakup smotrn,« je dejal Vrtovec. Pod vprašaj pa je postavil tudi trditve, da se ne sme izdati lokacije, kje so preostali računalniki.

Računalniki v skladišču v Logatcu

Ministrica na seji ni bila navzoča, saj se udeležuje Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu.

Poslanci imajo kot izvoljeni predstavniki ljudstva pravico vedeti, kje so ti računalniki, je prepričan Kranjc in razkril, da so v skladišču v Logatcu. »So varno shranjeni in zavarovani, če si jih predstavniki parlamenta želijo ogledati, pa za to ni problema,« je pojasnil.

Skupaj z državno sekretarko Aido Kamišalić Latifić sta ponovno zanikala navedbe, da ministrstvo ni vedelo, za koga kupuje te računalnike. Računalniki so bili namreč prvenstveno namenjeni za potrebe mehanizma za izposojo računalniške opreme, ki ga predvideva lani sprejeta novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. V okviru mehanizma imajo dostop do računalniške opreme prejemniki varstvenega dodatka ali izredne denarne socialne pomoči, prejemniki otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda, otroci s posebnimi potrebami, invalidi in upokojenci z nizkimi pokojninami.