KPK preiskuje nakup 13.000 nižjecenovnih prenosnikov ministrice za digitalno preobrazbo

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so potrdili informacije spletnega portala N1, da v zvezi z nakupom računalnikov na ministrstvu za digitalno preobrazbo vodijo postopek predhodnega preizkusa. Ministrstvo je bilo lani deležno precej kritik, da je za nakup 13.000 nižjecenovnih prenosnikov neracionalno odštelo šest milijonov evrov.

Postopek so uvedli na podlagi prejete prijave

Kot so pojasnili, se v okviru predhodnega preizkusa preverjajo vsi sumi kršitev, za katere je pristojna KPK, to je kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

KPK preiskuje nakup računalnikov ministrstva za digitalno preobrazbo. FOTO: Matej Družnik, Delo

Na vprašanje N1, ali je v postopku ministrica Emilija Stojmenova Duh, ministrstvo ali kdo drug, so na KPK odgovorili, da v tej fazi ne morejo govoriti o tem, da postopek vodijo zoper določenega posameznika oziroma konkretno obravnavano osebo.

Po informacijah N1 je KPK na ministrstvo naslovila več vprašanj. Med drugim jo zanimajo podrobnosti sprejete odločitve o razpisu in finančnih sredstvih za nakup, razlogi, da so razpis razdelili na štiri dele, analiza potreb po tovrstnih računalnikih, ali in kdaj so stopili v stik s šolami in vrtci. Odgovorom morajo predložiti tudi ustrezno dokumentacijo oziroma dokazila.

Šestmilijonski posel so si razdelila štiri podjetja, vsakemu je ministrstvo namenilo 1,6 milijona evrov za 3250 prenosnikov.

Ob tem je portal preiskovalno.si oktobra lani opozoril na ocene računalniških strokovnjakov, da je ministrstvo z razpisom naročilo 13.000 povprečnih, če ne slabših in cenovno bolj ugodnih prenosnih računalnikov, neprimernih za resno delo.

Na ministrstvu so takrat očitke o neracionalnem nakupu računalnikov zavrnili. Kot so zagotovili, so prenosniki dovolj kakovostni tako za začetnike kot tudi za bolj izkušene uporabnike. Kupili so jih sicer za tri različne skupine prebivalcev, in sicer za namen brezplačne izposoje ranljivim skupinam prebivalcev, za vrtce in osnovne šole ter za pravne osebe javnega prava, prizadete v poplavah in plazovih, so povedali.