Gorski reševalci društva GRS Bohinj imajo zadnja leta največ intervencij med vsemi društvi Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Letos so jih imeli že 86, medtem ko so jih imeli lani 90. V društvu jih je 55, od tega 42 aktivnih. Bohinjcem po številu posredovanj sledijo društva GRS Tolmin s 70 ter GRS Bovec in Mojstrana s po 51 intervencijami. Ob koncu letošnje, kot kaže spet rekordne sezone v gorah, smo se pogovarjali z načelnikom GRS Bohinj Miho Arhom. »Število naših intervencij se je resda močno povečalo, se je pa zmanjšalo število nesreč s hudimi poškodbami. To so naredili telefoni. Vča...