Matjaž Nemec: Če nezaupnica ne bo uspela, bo ostala zagrenjenost

V oddaji Politično sta sodelovala Jožef Horvat in Matjaž Nemec FOTO: posnetek zaslona

Če nezaupnica ne bo uspela, bo ostala zagrenjenost med ljudmi

Državni zbor bo razpravljal o konstruktivni nezaupnici s kandidatom za predsednika vlade, ki so jo vložile stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus. Tajno glasovanje dopušča presenečenje, a sodeč po javnih izjavah poslancev, nimajo potrebnih 46 glasov za zamenjavo vladeIzredna seja o predlogu nezaupnice Janševi vladi se bo začela ob 10. uri. Po najavljenem času poslanskih skupin je pričakovati okoli deset ur razprave in morda še kakšen dodatek.Predlagatelji nezaupnice imajo na voljo največ uro časa za dopolnilno obrazložitev predloga, prav tako lahko kandidat za mandatarja v eni uri predstavi programske zasnove svoje vlade. Premier Janša bo odgovoril na očitke iz nezaupnice ter predstavil svoj pogled na dosedanje delo vlade., vodja poslanske skupine NSi, je v oddaji Politično na TV Slovenija, dejal, da se po štirih mesecih rožljanja z nezaupnico veselijo, da bo končno prišlo do sklepnega dejanja. Ali bodo glasovnice prevzeli, pa se bodo poslanci Nsi odločili v ponedeljek., podpredsednik SD, pa je dejal, da gre pri nezaupnici za to, ali gremo po poti avtoritarne države, kot je to zadnjih deset mesecev, ali pa bomo iskali družbena soglasja ne glede na razlike.Če nezaupnica ne bo uspela, pa bo po njegovih besedah ostala zagrenjenost med ljudmi. V nasprotnem primeru pa imajo pripravljen 18-mesečni program, ki naj bi odgovoril na vse izzive, pred katerimi je Slovenija.