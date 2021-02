Erjavec zatrdil, da tokrat umikanja ne bo (VIDEO)

Mesec: Napeto bo

Glasovanje najkasneje v sredo

Janša enkrat že »padel«

Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus so v parlamentarni postopek ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade. Predlog so podprle z 10 poslanskimi podpisi, vsaka od strank predlagateljic je prispevala dva, so pojasnili v Desusu. Erjavec je pojasnil, da sta se iz Desusa podpisala vodja poslanske skupinein poslanecErjavec je skupaj z drugimi predsedniki opozicijskih strank, ki sodelujejo v KUL, predlog predstavil na novinarski konferenci Napovedal je, da tokrat, če bo zaradi morebitne okužbe kakšen poslanec manjkal, soglasja k konstruktivni nezaupnici ne bo umikal. Bojim se, da aktualna vlada in predvsem njen vodjavlaga velike napore v to, da bi rahljala temeljne vrednote in bi vzpostavila drugo republiko, da bi šlo po poti avtoritarne demokracije, v kateri ima največjo vlogo veliki vodja s pomočjo stranke, ki brezkompromisno zaupa svojemu vodju. Da je temu tako vidimo, ker vlada veliko nezaupanje v javnosti. Razpoloženje v državi je slabo, obvladuje ga strah, je povzel razloge za nezaupnico Erjavec. Pri spopadanju z epidemija vlada nima učinkovitih ukrepov, ti gredo predvsem v smeri omejevanja osnovnih pravic, še vedo imamo policijsko uro, omejitve prehoda med občinami, šole smo imeli najdlje zaprte ... je še dodal.Če ne bo dobil 42 glasov na glasovanju, ali bo prevzel kakšno odgovornost? »Ne gre za to, ali bo Karl Erjavec mandatar, ampak za to, v kakšni državi živimo,« je odgovoril predsednik Desusa in dodal, da bo na poslancih, ali želijo živeti v takšni državi, v kakršni živimo sedaj. »Fiasko bo, če se bo ta politika nadaljevala,« je odvrnil na to, da naj niti ne bi imel zagotovljenih 42 glasov. V politiko sem se vrnil, da bi konsolidiral stranko Desus in ne da bi postal mandatar, je dodal.V zadnjih dneh nisem opravil nobenih pogovorov s poslanci SMC-ja, je zatrdil Erjavec in dodal, da se na njih ne izvaja nikakršen pritisk. Predsednica SABje namreč dejala, da naj bi iz njenih pogovorov s poslanci SAB razbrala, da so nekateri v veliki dilemi, kako glasovati.»Vedeževanje pustimo vedeževalcem,« je o napovedi glede uspeha konstruktivne nezaupnice odgovoril(LMŠ) in poudaril, da so z vložitvijo dali priložnost vsem poslancem, da se odločijo sami. Odgovornost je v rokah poslancev, oni bodo morali dati svoj glas o tem, kakšno prihodnost podpirajo, je dodala. Z vlaganjem skušamo predvsem okrepiti zaupanje ljudi v slovensko politiko, v vodenje države, v neko normalnost, ki jo želimo vrniti državi tudi skozi dialog z vsemi partnerji, je dodala predsednica SD.je ponovil, da stanje v Sloveniji v 30 letih še nikoli ni bilo slabše kot sedaj ter da za to ni kriva epidemija, ampak kako jo vlada Janeza Janše izkorišča in skuša podrediti celotni državni aparat strankarskemu interesu. Citiral je besede nekdanjega britanskega premierda se v takih trenutkih prsni koš vsakega poslanca spremeni v kletko, v kateri se borita dve veverici - njegova vest in njegova kariera. Prepričan je, da bo glasovanje tesno in za nekatere poslance napeto tudi v povsem osebnem smislu.je zatrdila, da bo pet poslancev SAB glasovalo za konstruktivno nezaupnico, ostalim poslancem pa je položila na srce, da so vsi v DZ zato, ker so jih tja poslali ljudje na podlagi tega, kar so jim obljubili pred volitvami.Glede na poslovniške roke bi o predlogu nezaupnice Janševi vladi poslanci lahko razpravljali in odločali že v petek, najpozneje pa prihodnjo sredo. Najverjetnejši dan naj bi bil sicer ponedeljek. DZ namreč po poslovniku DZ o nezaupnici vladi oz. o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga.Opozicijske stranke, združene v Koalicijo ustavnega loka (KUL), so konstruktivno nezaupnico ponovno vložile po manj kot enem mesecu od prve. 15. januarja so jo vložile z 42 poslanskimi podpisi. A do glasovanja ni prišlo, saj je Erjavec z obrazložitvijo, da iz epidemioloških razlogov ne bi mogli vsi podpisani poslanci glasovati v DZ, soglasje h kandidaturi pozneje umaknil.Glasovanje je tajno, za izglasovanje konstruktivne nezaupnice pa je potrebnih 46 glasov.Nazadnje je bila v DZ konstruktivna nezaupnica izglasovana 27. februarja 2013, ko je DZ glasoval o predlogu za izvolitev Bratuškove za novo predsednico vlade. Razdeljeno je bilo 89 glasovnic, oddano pa 88. Za je glasovalo 55 poslancev, proti pa 33. Z izglasovanjem Bratuškove je bil dotedanji premier Janša razrešen.Konstruktivna nezaupnica je bila v začetku 90. let prejšnjega stoletja izglasovana tudi vladi, a še v tedanji skupščini. Nezaupnica je uspela v tretje (prvič je poskusil, nato), ko je bil marca 1992 za mandatarja za sestavo nove vlade izvoljen predsednik LDS