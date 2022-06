Marjan Hribar ni več direktor na Brdu, odhod ni politično motiviran

Mag. Marjan Hribar je danes odstopil z mesta direktorja JGZ Brdo.

Ob tem je meddrugim sporočil: »V letu 2022 je bila odmevna gostitev tekmovalk 58. Zlate lisice, med drugim tudi Mikaele Schiffrin, ki je izrekla izjemne pohvale osebju Elegans hotela Brdo. Trend visoke zasedenosti Elegans hotela Brdo se je nadaljeval z gostitvijo ukrajinske nogometne reprezentance v maju in slovenske nogometne reprezentance v juniju. Pregled rezervacij dogodkov in porok po lokacijah JGZ Brdo kaže na nadpovprečno poslovno leto. Ponosni smo tudi na aprilsko odprtje Vila Tartini loungea, plažnega bara na najbolj elitni lokaciji slovenske obale v Strunjanu. Načrtovano zasedenost v prvi polovici leta smo že dosegli – prihodke smo povečali za 50 %, Elegans hotel Brdo bo med poletjem polno zaseden, zasedenost v jesenskem in zimskem času pa bo prav tako odlična, saj je število prejetih rezervacij krepko nad pričakovanji. Veliko zanimanje je tudi za nov velnes, ki bo v kratkem odprl svoja vrata in bo veljal za najsodobnejši in največji prostor sprostitve v Sloveniji.

JGZ Brdo puščam v odličnem finančnem in razvojnem stanju. Visoki prihodki, polno zasedene kapacitete vseh naših objektov in odlična likvidnost bodo dobra popotnica za mojega naslednika. Novi Vladi Republike Slovenije iskreno želim veliko uspeha.«

Ne gre za politično menjavo

Hribar, tudi župan občine Šmarješke Toplice, pravi, da bo jeseni znova kandidiral za župana, za Dolenjski list pa je zatrdil, da njegov predčasen odhod iz JGZ Brdo, nikakor ni politična menjava.

Hribarja je na čelo JGZ Brdo 10. aprila 2020 imenovala vlada Janeza Janše, in sicer najprej za vršilca dolžnosti. Poln mandat za dobo štirih let je nato nastopil 9. aprila lani.

Hribar je pred tem leta 2005, v času prve Janševe vlade, vodil direktorat za turizem na gospodarskem ministrstvu, pri čemer je bil pomemben snovalec turistične politike v Sloveniji. V času prvega predsedovanja Slovenije EU je bil predsedujoči za področje turizma v EU. Maja 2015 se je zaposlil pri Svetovni turistični organizaciji v Madridu, leta 2019 pa je postal župan občine Šmarješke Toplice.