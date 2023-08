Marija praznovala že 107. rojstni dan

V Domu starejših občanov Ljutomer so pripravili kulturni program v čast stanovalke Marije Žekš, ki je te dni praznovala že 107. rojstni dan. Slavja sta se poleg stanovalcev in zaposlenih udeležili tudi njena hčerka Olga in vnukinja Romana iz Beltincev, ki večkrat obiščeta mamo in babico. V imenu stanovalcev in zaposlenih sta direktor mag. Tomislav Nemec in vodja zdravstvene nege Andreja Bogdan ob izjemnem mejniku slavljenki čestitala ter ji podarila torto in ličen šopek cvetja.

Mariji je voščil tudi direktor ljutomerskega doma mag. Tomislav Nemec.

Delala od 14. leta

Pomen njenega osebnega praznika potrjuje tudi podatek, da je Marija šesta najstarejša v naši državi; na prvem mestu je državljanka s 110 leti. Olga in Romana sta se zahvalili za zgledno skrb za varovanko in prijetno praznovanje ter poudarili, da se Marija v domu počuti dobro, vnukinja pa je povedala, da je Marijina želja prav ta, da preživi zadnja leta v domu v Ljutomeru. »Vsi jo poznamo kot skromno, prijazno in potrpežljivo gospo dobrega srca, ki nam je vsem mlajšim lahko v navdih. Ob praznovanju rojstnega dne smo v domu ob zvokih harmonike tradicionalno namestili tudi domski klopotec na svoje brajde, ki bo bogatil vzdušje in nas opominjal, da grozdje že dobiva sladkobo in barvo. Naša slavljenka je nadvse pozitivna in prijetna oseba,« so poudarili v DSO Ljutomer, direktor mag. Nemec pa je pristavil: »Hvala vsem, ki ste pomagali in sodelovali pri tem dogodku. Gospe Mariji pa želimo vse najboljše, veliko zdravja in čim več vedrega razpoloženja.«

Ob osebnem prazniku so ji pripravili slastno torto. FOTOGRAFIJE: DSO Ljutomer

Marija Žekš se je rodila 12. avgusta 1916 v Dreveniku pod Bočem z dekliškim priimkom Kovačič. Odraščala je pri rejnici v Mariboru. Delati je začela že pri štirinajstih letih, in sicer v tekstilni tovarni MTT v Mariboru, kasneje pa je opravljala različne službe. Poročila se je s Prekmurcem Alojzom Žekšem in se 1939. z možem preselila v Pečarovce, kjer je bila zaposlena kot kuharica na osnovni šoli. Rodila je hčerko Olgo in sina Mirka, ponosna pa je tudi na svoje vnuke in pravnuke. Upokojila se je leta 1968, leta 1999 pa je ovdovela. Marija je vesela in srečna, da je dočakala visoko starost; v domu se najbolj veseli obiska svojih najdražjih, rada pa se druži tudi z drugimi stanovalci. Negovalke in medicinske sestre jo opisujejo kot potrpežljivo, dobrosrčno in prijazno gospo, ki je vsem mlajšim lahko v navdih.