Mariboru se je zzrolalo (FOTO)

Zdrava zabava je organizirala že 19. Zzrolano mesto, ki je na 15 kilometrov dolgi trasi na obeh bregovih Maribora zastavljena tako, da obide čim več mestnih četrti, a vendar ni naporna, saj je tempo prilagojen najšibkejšim. »Začeli smo z rolerji, zato se je festival na začetku imenoval Zzrolano mesto, danes pa se paradi priključuje vedno več kolesarjev,« pravi Maja Tasič iz Univerzitetne športne zveze Maribor oziroma Zdrave zabave.

V sklopu evropskega tedna mobilnosti je ZZrolano mesto Mariboru predstavilo alternativne oblike zelenega prevoza, primernega za vse generacije. Ravno v dneh, ko se po družbenih omrežjih vrstijo napadi na zaprtje mestnega jedra in še posebej Starega mosta, je Zzrolano mesto privabilo množico ljubiteljev vseh vrst koleščkov in koles. Našteli so jih okoli 600.

Klemen Tasič, Zdrava zabava, in Iztok Tomšič, SK Pohorje in Trikotna jasa, sta prav tako aktivno sodelovala.

Matevž Čelik, državni sekretar na ministrstvu za kulturo, je rolal s sinom Gabrijelom.

»Varno in prijetno vzdušje je naša prednostna naloga, zato tudi tokrat nismo ničesar prepustili naključju. Sodelovanje policistov, ki ustavljajo promet, reševalnega vozila in naših redarjev je pri tem nepogrešljivo. Ob takem številu udeležencev je zagotavljanje varnosti resnično velik izziv, a smo ga z dobro organizacijo uspešno premagali,« je sklenil Klemen Tasič, vodja projekta.

Duo Arbadakarba je ogreval najmlajše in predstavil svojo novo deževno uspešnico.