Maribor v zeleni barvi

Šesti oktober je bil pred desetimi leti razglašen za svetovni dan cerebralne paralize, letošnji je potekal pod geslom Milijon razlogov za dostopne tehnološke rešitve. Gre za družbeno gibanje, ki deluje v 100 državah po vsem svetu in katerega cilj je širše predstaviti svet cerebralne paralize, spregovoriti o njej in se zavzemati za takšno skupnost, ki jo bo sprejemala brez predsodkov. Vizija gibanja je vsakomur s cerebralno paralizo zagotoviti enake pravice, dostopnost in enake možnosti, kot jih imajo drugi ljudje.

Lidija Šestak Zorič (druga iz leve) s skupino prostovoljcev iz Anglije Team Slovenia 2022 – Building Better Future, ki že več dni pomaga pri akcijah in opravilih društva.

V Mariboru so ta posebni dan zaznamovali s predstavitvijo tamkajšnjega društva Sonček in njegovih dejavnosti, z delavnicami in informativno-prodajnimi stojnicami, na katerih so predstavili tudi izdelke izpod pridnih rok varovancev društva. Ti imajo v centru mesta svojo dobrodelno trgovino, v kateri kot prostovoljci prodajajo rabljena oblačila in ročne izdelke.

Štefi Peklar je s svojo psičko Piko ena od mariborskih legend – zmeraj nasmejana verjame, da preprosto in iskreno srce ne potrebuje moči, le spoštovanje, prijateljstvo in ljubezen.

Lidija Šestak Zorič, ki je po rojstvu sina s cerebralno paralizo pred 22 leti v Društvu sonček Maribor najprej delovala kot prostovoljka, leta 2008 pa postala njegova predsednica, si, čeprav se stanje izboljšuje, za mesto ob Dravi želi, »da bi se dvignil standard v Mariboru, da bi bilo več kakovostnih kulturnih in zabavnih vsebin za generacije po 40. letu in s tem večji obisk teh dogodkov ter da ne bi bilo aktivno le v času Festivala Lent. Želim si, da bi se uredilo parkirišče za gledališče, da bi bilo dovolj parkirnih prostorov za gibalno ovirane ljudi, da bi bili prepoznavno univerzitetno mesto. Da bi čutili več družbene odgovornosti, imeli več razumevanja in strpnosti do drugače mislečih, za lepše in boljše življenje za vse nas.«

Dogajanje na Glavnem trgu je potekalo skozi ves dan, zaključilo se je, ko je padel mrak, s simboličnim pohodom z zelenimi baloni od fontane do mariborskega gradu.