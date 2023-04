Maljevac: Pravice in varnost niso podarjene, so priborjene

Praznik dela je praznik vseh, ki za preživetje, streho nad glavo in socialno varnost prodajajo lastno delo, je zapisal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Kot je dodal, se morajo zaposleni predvsem zavedati svojega ključnega kapitala: povezane in organizirane akcije. Ob tem je dodal, da pravice in varnost niso podarjene, so priborjene.

Lastniki podjetij in kapitala prevečkrat izkoriščajo svoj položaj, dosegajo nova dna izkoriščanja dela in za večnega talca jemljejo socialno varnost zaposlenih, je v poslanici ob prazniku dela zapisal minister.

Kot je poudaril, se morajo zaposleni zavedati svojega ključnega kapitala: povezane in organizirane akcije. Družbene solidarnosti. »Ne zgolj delo kot tako, ta povezana, organizirana in solidarna delavska akcija praznuje svoj praznik 1. maja,« je poudaril.

Solidarna družba

Solidarna družba, ki je po njegovih besedah najmočnejši motor zagotavljanja pravic iz dela in siceršnjih naprednih družbenih premikov, »na tej točki v Sloveniji uživa tudi močno podporo aktualne vlade«. »Če so bile doslej ideje o solidarni prihodnosti prepuščene zgolj organiziranju na ravni delavskih in civilnih pobud, smo letos pred pomladjo ustanovili celo ministrstvo, katerega osrednja naloga je vzpostavljati osnovne mehanizme družbene solidarnosti,« je zapisal.

Ob tem je napovedal, da na področju ekonomske demokracije kujejo napredno zakonodajo, ki bo v podjetjih omogočila, da organizirani delavci sodelujejo v upravljanju, lastništvu in dobičku. Položaj zaposlenih v socialnem varstvu bosta še pred poletjem uredila in pravično ovrednotila poseben interventni zakon ter zakon o dolgotrajni oskrbi, je dodal.

»In ker je dom pravica, smo po tridesetih letih političnega molka končno pognali stroje v gradnji javnih neprofitnih najemnih stanovanj,« je v poslanici še dodal Maljevac in vsem delavcem, pri čemer je izpostavil zaposlene v socialno-varstvenih zavodih, čestital ob prazniku.

