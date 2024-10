Več kot dvesto romarjev se je v meglenem in deževnem jutru z Blok, iz Nove Štifte in Sodražice podalo proti Gori nad Sodražico, ki je skupno ime za pet naselij – Kržeti, Betonovo, Kračali, Janeži in Petrinci. Na hribu slednjega stoji baročna cerkev Marije Snežne, okrog nje je pokopališče, na katerem počiva tudi Magdalena Gornik, Gorniška Lenčka, mistikinja in božja služabnica. Rodila se je 19. julija 1835 kot tretji od sedmih otrok v preprosti kmečki družini v zaselku Janeži, še isti dan so jo krstili v domači cerkvi. Kar 47 let, vse do smrti, naj bi živela brez vsakršne hrane, uživala naj bi ...