Ljudmila pazila je jugoslovansko princeso

Predlani poleti so v Gorenjskem muzeju pripravili odmevno razstavo Dekle iz ozadja zgodovine, te dni pa so predstavili še monografijo. Tako razstava kot tudi monografija v ospredje postavljata Ljudmilo Belcijan, ki so ji rekli Milka (1924–2016). Na vrtu gradu Brdo, poleti 1940 Foto: Arhiv Gorenjskega muzeja Na predvečer druge svetovne vojne je mlada ženska, ki je z družino živela v kranjskem predelu Predoslje, zapustila domovino in se odpravila na več kot 8000 kilometrov dolgo pot. Novo življenje si je z družino Karađorđević, za katero je delala kot sobarica, perica, likarica, šivilja in varuš...