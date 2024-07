Ljubljana povezana z Madridom

Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so slavnostno zaznamovali vzpostavitev nove letalske povezave z Madridom španskega letalskega prevoznika Iberia. Gre za še zadnjo od štirih dogovorjenih povezav, h katerim so pripomogle državne subvencije za večjo letalsko povezljivost Slovenije.

Iberia bo med Ljubljano in Madridom letela dvakrat na teden, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih. Povezave bodo na voljo do 5. septembra. Ob ponedeljkih bo letalo iz Ljubljane poletelo ob 15.30, ob četrtkih pa ob 12.00, polet do Madrida traja približno dve uri in pol. Direktne polete v Španijo bo za Iberio opravljal njihov regionalni prevoznik Iberia Regional Air Nostrum z najnovejšim letalom v floti canadair regional jetom 1000 s sto sedeži.

Madrid je zanimiva destinacija tako za Španijo kakor za Slovenijo, je ocenil v. d. generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet Robert Latin. »Prepričani smo, da se bo ta mesečna destinacija obnesla in da se bo letalski prevoznik odločil podaljšati obdobje letalskih prevozov tudi v zimo ali v poletje naslednjega leta,« je dejal.

Potniki bodo pridobili tudi neposreden dostop do pomembnega evropskega vozlišča, saj je madridsko letališče odlično izhodišče za polete v Srednjo in Južno Ameriko, so poudarili pri upravljavcu letališča, družbi Fraport Slovenija.

Povezava med brniškim letališčem in Madridom je zadnja izmed dogovorjenih na račun državnih subvencij. Slovenija si namreč prizadeva povečati letalsko povezljivost, v ta namen je bil lani objavljen javni razpis, s katerim država subvencionira polovico letaliških pristojbin in preostalih stroškov na letališču za vse ponudnike, ki bi vzpostavili linije na deficitarnih destinacijah, je dejal Latin. Septembra lani je Luxair vzpostavil povezavo z Luksemburgom, airBaltic in Norwegian pa sta aprila povezala Slovenijo z Rigo in Københavnom. V teku je še en razpis za subvencioniranje letalskih linij, na katerega je prijavljen en ponudnik, in sicer za Ciper. »Smo v fazi dopolnjevanja vloge, za naprej pa bomo še objavljali razpis in čakali nove ponudnike,« je pojasnil Latin.

Potniki z ljubljanskega letališča z 22 letalskimi prevozniki potujejo na 25 destinacij.

Spet nacionalni prevoznik

Slovenija ima eno najslabših letalskih povezljivosti v Evropi, v minuli teden objavljeni raziskavi ugotavlja mednarodno združenje letališč ACI Europe. Na lestvici celovite letalske povezljivosti je bila Slovenija med državami razširjenega območja EU junija na 30. mestu. Slabše sta se odrezala Slovaška in Monako. Pri neposrednih povezavah se je uvrstila na povsem zadnje mesto, pri primerjavi na tem področju z letom 2019 – Slovenija je utrpela 42-odstotni padec – je bil slabši Monako. Rezultat gre pripisati tudi geopolitičnim napetostim in strukturnim spremembam letalskega sektorja. Med slednjimi je rast tržnega deleža nizkocenovnih prevoznikov, ki se osredotočajo na srednje velika in velika letališča, ne pa tudi na manjša in največja. To vpliva tudi na ljubljansko letališče, ki je med manjšimi.

Pristojni se te problematike zavedajo, zato razmišljajo tudi o ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika. »Mogoče ne v taki samostojni obliki, kakor je bila prej Adria Airways, ampak v sodelovanju z zunanjim strateškim partnerjem, že obstoječim letalskim prevoznikom,« je še dejal Latin.

Letošnje poletje lahko potniki z ljubljanskega letališča z 22 letalskimi prevozniki potujejo na 25 destinacij. V prvi polovici leta 2024 so na letališču Ljubljana našteli več kot 650.000 potnikov, kar pomeni 21,5-odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem lani, največ je bilo poletov v Istanbul, Zürich in Beograd.

Čarterski program ponuja 57 destinacij. V juniju se je po podatkih Fraporta največ potnikov odločilo za dopustovanje v Hurgadi, Antalyi in Monastirju.