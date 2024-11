Lepotice kuhale prekmurske dobrote (FOTO)

Slovenci se lahko pohvalimo, da imamo kakovostno in okusno hrano, kot ima vsaka vas svoj glas, pa ima tudi vsaka slovenska pokrajina svoje specialitete, ki vzbujajo skomine tako obiskovalcem kot domačinom. Kako zelo slastne so te na prekmurskem koncu, so v teh dneh lahko iz prve roke spoznale finalistke za miss Slovenije, ki so se skupaj z lokalnimi mojstri učile tudi njihove priprave.

V Lendavi, ki bo letos tudi prizorišče izbora Miss Slovenije 2024, so se dekleta razdelila v štiri skupine in s pomočjo lokalnih društev oziroma krajevnih skupnosti občine Lendava pripravile štiri tradicionalne jedi.

Za perece sta zavihali rokave Tara in Katja.

Prva skupina je s pomočjo Mestne skupnosti Lendava pripravila bograč. Jed, sestavljeno iz treh vrst mesa, krompirja, čebule in paprike, je zaščitni znak Lendave, ki se je pred nekaj leti s pripravo te jedi zapisala celo v Guinnessovo knjigo rekordov.

Sodelujmo lokalno!

Drugo skupino so gostili v Krajevni skupnosti Trimlini. Članice društva so finalistkam zaupala svoje mojstrske skrivnosti za pripravo popolnih perecev – slanega peciva iz bele moke, ki se peče v krušni peči. V krajevni skupnosti Dolnji Lakoš pa so pričakali tretjo skupino finalistk, s katerimi so pripravili tradicionalne dödole z mastjo in ocvirki.

Bograča so se lotile Helena, Neja in Katja.

Zadnji skupini so na pomoč pri pripravi langoša priskočili v krajevni skupnosti Radmožanci. Langoš velja za eno bolj prepoznavnih jedi Prekmurja, pravijo, da ima vsaka gospodinja svoj recept, pripraviti pa se da na nešteto načinov. Finalistke so ga pripravile na tradicionalen način, s kislo smetano, česnom in sirom. Po kuhi so dekleta na osrednjem dogodku v središču mesta obiskovalcem predstavila in ponudila svoje jedi.

Na svoje kulinarične mojstrovine so bile upravičeno ponosne.

»V Lendavi smo s pomočjo občine, lokalnih poslovnih partnerjev in društev ponovno dokazali, kako lepe zgodbe se lahko ustvarijo, ko ljudje stopimo skupaj, si med seboj pomagamo ter delimo svoje znanje in izkušnje,« nam je zaupala lastnica licence projekta Miss Slovenije Jelka Verk. Projekt letos poteka pod sloganom Sodelujmo lokalno! in se osredotoča na sodelovanje z lokalnimi podjetji in društvi.