Lamborghini iz lego kock (FOTO)

Predstavitve avtomobilov načeloma v ljubljanski BTC ne navlečejo desetine otrok in odraslih spremljevalcev; ampak minuli petek je bil poseben, saj se je imela zgoditi predstavitev lamborghinija sián FKP 37, sestavljenega iz 400.000 lego kock iz njihove linije technic. Avtomobil, ki je replika Lamborghinijevega najmočnejšega superšportnega avtomobila v naravni velikosti, so sestavljali dlje kot resničnega – namreč več kot leto dni.

Nastal je v češki tovarni lego kock v Kladnu, inovativni inženirji in oblikovalci pa so poustvarili lambo (kot mu rečejo skrajšano oziroma ljubkovalno) in ga poslali na svetovno turnejo. In odkar imamo pri nas trgovino Lego Store v Cityparku, je tudi naša dežela prišla na zemljevid danskega proizvajalca kock, ki že desetletja spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost otrok in odraslih.

Voditelj predstavitve, komik Tin Vodopivec, ja za začetek pribil nekaj hudomušnih. FOTO: Tomica Šuljić

Model ima delujoče prednje in zadnje luči. FOTO: Tomica Šuljić

Predstavitev je povezoval humorist Tin Vodopivec, ki je hudomušno pokomentiral dejstvo, da so avto sestavljali 8660 delovnih ur: »Po moje so izgubili navodila, saj veste – moški, ko dobimo navodila, jih vržemo skozi okno, potem pa iščemo čez tri dni. To se je verjetno tudi tem gospodom zgodilo.« Kmalu zatem je navdušene mlade obiskovalce podučil: »Avto ni dražji kot original, se pa ne da vanj usesti in motorja nima.« Kmalu zatem mu je prav nekaj najmlajših navzočih pomagalo odstreti pregrinjalo, ki je do tedaj prekrivalo repliko superavtomobila: »Tri, dva, ena in gremo,« je naznanil Vodopivec, fotografi in snemalci pa so izostrili objektive, ko se je pokazal sanjski avto iz lego kock (ter z originalnimi gumami in platišči), katerega teža znaša 2200 kilogramov. »Še luči utripajo,« se je navdušil eden od mlajših obiskovalcev, ko je lambo pokazal, da ima delujoče prednje in zadnje luči. Za model so uporabili 154 različnih tipov kock in elementov, 20 so jih v plastiko ulili samo za Lamborghinijevega siána.

Dovršeno so dodelali tudi kabino vozila. FOTO: Lego

Navdušeno so pristopili. FOTO: Tomica Šuljić

8660 delovnih ur so porabili, da so ga sestavili.

Poglobljeno sodelovanje

Replika je enaka originalu – meri dva centimetra manj kot pet metrov –, s svojo barvo pa je povsod opazna. Na model, ki bo pred trgovino Lego Store v Cityparku razstavljen do 20. septembra, je izstopajočo zeleno barvo s posebno UV-tehniko nanesel eden izmed uradnih Lamborghinijevih ličarjev. Sodelovanje Lega in Lamborghinija je bilo tudi v drugih podrobnostih zelo poglobljeno: tako so se pri Legu resnično potrudili z lučmi, ki so sestavni del imena Sián (ta v bolonjskem narečju pomeni blisk), zato so do podrobnosti poustvarili luči s technic elementi.

Sestavili so ga na Češkem, razstavili pa v ljubljanskem Cityparku. FOTO: Lego

Na koncu so ga za primerjavo postavili ob bok resničnemu lamborghiniju. FOTO: Lego

Najverjetneje je prav zato vsakomur, ki je kadar koli sestavljal te ali one lego kocke, jasno, koliko truda je bilo vloženega v lego lamborghinija: »Ful je hudo, zelo dober je,« je prve vtise strnil desetletni Anže, ki je v lego kockah »dober del življenja,« kot je sam povzel, o eni svojih ljubših igrač pa: »Iz lego kock se lahko naredi vse, kar hočeš.« Drugi obiskovalec je bil najstnik Luka, ki je z lego kockami prebil skoraj pol otroštva, zdaj pa sestavlja malo manj; za repliko je prostodušno priznal: »Težko bi mi bilo, če bi moral vse sestaviti brez načrta.« Med tremi izžrebanimi dobitniki strupeno zelenega avtomobilskega kompleta kock med obiskovalci je bil tudi starejši lego zbiralec in sestavljavec Igor Krhlikar iz Trbovelj, ki jih sestavlja, »odkar sem bil star pet let, in to zgolj iz užitka, pa nič drugega«.

Dejansko se mi specializacija ne zdi pretirana.

Krhlikar pohvali proizvajalca, da se nove izdaje lego kock še vedno ujemajo s starejšimi: »Tudi če naredijo nove stvari, so kompatibilne za nazaj.« V sodobnih kompletih je precej več posebnih kock in elementov kot nekoč; zbiratelj in poznavalec Krhlikar pa meni: »Dejansko se mi specializacija ne zdi pretirana. Mislim pa, da je s tem, ko je šel v to smer, Lego ohranil svojo pozicijo na terenu igrač. Če bi ostal pri starih, klasičnih, bi ga verjetno drugi povozili,« meni. Glavno vprašanje (oziroma filozofsko opredelitev vodila sestavljanja najbolj znanih plastičnih kock na obli) smo prihranili za konec – ali se bolje sestavlja po načrtih ali po domišljiji?

Petnajst ljudi je več časa porabilo za načrtovanje kot sestavljanje replike prestižnega avtomobila v naravni velikosti. FOTO: Lego

Lamborghini sian v naravni velikosti bo v Cityparku na ogled do 20. septembra. FOTO: Lego

»Ko sem bil otrok, sem precej sestavljal po načrtih, potem pa – saj veste, vmes je tista črna luknja, ko prerastemo lego kocke, pa pridemo nazaj. Odtlej zelo zelo malo po načrtih, vse bolj iz glave in po občutku,« dobimo odgovor človeka, ki je verjetno tudi sam porabil kakšno leto življenja ob sestavljanju kock. In takih, s premorom, je med nami verjetno še precej. Igor, ki je sijal od zadovoljstva, da se je obisk obrestoval z novo škatlo, si obeta: »Čez vikend si bom vzel čas,« je dejal in pogledal zaprti zaklad. Verjetno si ga bo te dni po obisku impresivne poustvaritve lamborghinija za sestavljanje in poustvarjanje vzel še marsikdo. Nove kocke niso pogoj za zabavo, domišljijo pa sestavljavcem lahko vzbudi marsikaj. Še posebno razstavljeni unikat, ki dokazuje, da je iz lego kock v resnici moč narediti »vse, kar hočeš«, kot je dejal desetletni Anže.