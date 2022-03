Kvačkarica piše tudi pesmi

Septembra lani se je začel vseslovenski projekt Slovenija kvačka, katerega pobudnica je Guinnessova rekorderka v kvačkanju Jadranka Smiljić. Med 212 nakvačkanimi občinskimi grbi je tudi grb občine Grad, ki ga je naredila Štefanija Bohar, doma iz Kruplivnika. Uporabljala je tehniko C2C, pri kateri se kvačkajo kvadrati iz kota v kot.

Svoje misli poetično ubesedi. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Štefanija je za svojo umetnijo porabila okrog 2,5 kilograma preje iz predilnice v Majšperku. Za izdelavo grba velikosti 140 krat 180 centimetrov je potrebovala okoli 100 ur. Kot je povedala Štefanija, je bil grb zanjo velik izziv, saj ji je kvačkanje vzelo precej prostega časa. Sicer je spretna v ročnih delih, saj že vrsto let kvačka in veze, poleg dela na domačiji najde čas za pisanje pesmi. Da vse to zmore, ji ob strani stojita mož Stanko in hčerka Klementina. V domači hiši se velikokrat sliši tudi otroški smeh vnuka in dveh vnukinj.

Že v rani mladosti je Štefanija začela pisati pesmi, leta 2006 je izdala pesniški prvenec Odsev goričkih bregov. Sčasoma se je lotila še pisanja pravljic, in nastala je zbirka Pravljica o graškem zmaju. Aktivna je tudi v domačem Društvu žena in deklet Kruplivnik in je članica literarne sekcije Društva upokojencev Murska Sobota.

Ponosna je na svojo kvačkarijo.

Za svoje dosedanje delo in uspehe je dobila nekaj priznanj in nagrad; ponosna je na plaketo Občine Grad, predvsem za dosežke na področju literarnega, kulturnega in etnografskega ustvarjanja in za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine. Pred petimi leti je prejela zlato značko za dolgoletno delo na področju literarne dejavnosti Javnega sklada za kulturne dejavnosti.