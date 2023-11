Kučan: Slovenija bi morala zahtevati prekinitev vojne v Gazi

Spreminjanje Gaze v pokopališča nikakor ni obramba, je danes izjavil bivši predsednik Milan Kučan in opozoril, da je zdaj prepovedano povpraševati po koreninah sporov, češ da mnogi to vidijo kot izenačevanje dejanj agresorja in žrtev. Ob tem je izrazil upanje, da bodo »upravitelji Slovenije odločneje zahtevali vsaj prekinitev vojne v Gazi«.

Vojne danes so drugačne, ne v tem, da v njih ne bi bilo grozodejstev, množičnih zločinov nad civilnim prebivalstvom in pobijanja otrok, temveč v tem, da je zdaj tako rekoč prepovedano povpraševati po koreninah sporov, je na slovesnosti ob 55. obletnici ustanovitve Teritorialne obrambe in 30. obletnice ustanovitve Zveze društev veteranov vojne za Slovenijo na Bledu poudaril Kučan.

»Tako povpraševanje je deležno anateme in očitkov, da izenačuje dejanja agresorja in žrtve, da opravičuje agresijo in da zanemarja pravico napadenega do obrambe,« je pojasnil.

Spomnil je, da sta bila žrtvi takšnih očitkov med drugim generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki ga je izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan pozval k odstopu, in filozof Slavoj Žižek, ki je bil ob nastopu na knjižnem sejmu v Frankfurtu deležen burnih reakcij.

»Oba so napadli, ker sta o dogajanju v Gazi povedala, kar je v imenu človečnosti in miru treba povedati. Povedati, da eno nasilje ne opravičuje drugega nasilja. Povedati, da ima tudi vojna pravila in da sovražnosti rodijo nove sovražnosti. Nasilje Hamasa, ki mora biti najostreje obsojeno, pa ne daje pravice za kolektivno kaznovanje Palestincev,« je dodal.

Ob tem je opozoril, da spreminjanje Gaze v množična pokopališča nikakor ni obramba. V luči tega je izrazil upanje, da bodo »upravitelji Slovenije zbrali dovolj moči in poguma ter odločneje zahtevali vsaj prekinitev vojne ter preprečitev etničnega čiščenja in genocida«.

Prepričan je, da bo tudi v Izraelu prej ali slej prevladal glas razuma, ki bo povprašal, kakšno ceno bosta za sedanje početje plačala Izrael in judovska skupnost po svetu.

»Netanjahuja nekoč ne bo več, ostala pa bosta neizmerna bolečina in sovraštvo, ki ju je utrdil, tako kot ju je utrdil Hamas, za kar bodo plačevale še mnoge generacije. To sega tudi do nas. Nedavno onesnaženje judovskega centra v Ljubljani s svastiko zato zahteva najostrejšo obsodbo,« je še dodal.