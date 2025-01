Kropa in Jelovica: od železarske preteklosti do miru na sončnih pobočjih

Jelovica je širna planota, ki jo omejujeta na eni strani Sava Bohinjka, na drugi pa Selška Sora. Čisto na vzhodnem robu sicer nenaseljenega sveta kraljuje ena najlepših slovenskih vasi: Jamnik. Markirana pot in cesta nas po uri vzpona mimo samotne kmetije popeljeta na greben, ki iz vasi vodi do srednjeveške cerkvice. Planota je nekdaj vrvela od metalurške dejavnosti. Po njej je bilo kopica rudnikov železove rude, širni gozdovi pa so se prek oglja spremenili v gorivo za plavže. Železarstvo za svojo dejavnost potrebuje precejšne količine vode, kinetična energija pa se lahko izkoristi za števil...