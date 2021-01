Krek razkril, koliko Slovencev nameravajo precepiti

Podatkov o stranskih učinkih ni

V izolski bolnišnici so v sredo proti novemu koronavirusu cepili prvih 20 zaposlenih, v torek pričakujejo naslednjih 300 doz cepiva, kolikor so jih na podlagi interesa zaposlenih naročili pri ministrstvu za zdravje, je povedal strokovni direktor bolnišnice. Tudi direktor Nijzje zadovoljen z odzivom zdravstvenih delavcev.Skupaj s približno 150 zaposlenimi, ki so že preboleli covid 19, se bodo tako v Splošni bolnišnici Izola, kjer je zaposlenih okoli 860 oseb, tudi približali 60-odstotni precepljenosti, je v današnji izjavi za medije ocenil Deisinger.Tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz)je izrazil zadovoljstvo nad odzivom zdravstvenih delavcev, ki se zavedajo svoje odgovornosti in se kar v velikem številu prijavljajo za cepljenje. O konkretnih številkah Krek sicer še ni mogel govoriti. Med tistimi, ki so se že cepili, pa za zdaj nimajo podatkov o resnih stranskih učinkih. Prvi mož Nijz je napovedal, da bodo že januarja precepili zdravstveno osebje, pri čemer bodo prednostno cepili tiste, ki še niso zboleli za covidom. Tisti, ki so bolezen že preboleli, namreč »v tem trenutku imajo še vedno dovolj odpornosti in ne potrebujejo nujno zdaj cepiva«.Na ravni celotne države pa je cilj precepiti 1,2 milijona ljudi. »S tem bi dosegli neko raven zaščite, ki bi nam omogočila v jeseni bistveno lažje preživetje,« je ocenil Krek. Po domovih za starejše zdaj na prvi tir prihaja zdravstveno osebje. V prihodnjih tednih bo Slovenija dobivala dobrih 16.000 doz Pfizerjevega cepiva tedensko, hkrati pa se na ravni EU obeta še registracija najmanj štirih drugih cepiv.Krek je spomnil, da kljub zaščitnim ukrepom vsak teden še vedno beležijo 600 do 700 novih okužb med zdravstvenimi delavci, kar predstavlja dodatno težavo za sistem.Prav zato je direktor Nijz opozoril, da se ne glede na prisotnost cepiva ne smemo obnašati brezskrbno.