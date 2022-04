Kralja cvička Janez posveča pokojnemu dedku (FOTO)

»Naziv kralja cvička je dokaz, da delamo dobro in v pravi smeri. To je nagrada za naše delo, za ves trud, ki smo ga vložili v vinograde ter v nego grozdja in vina. Sicer pa se za ocenjevanje vin ne odločamo pogosto, saj so nam glavno merilo naši kupci; če so oni zadovoljni, je to glavna nagrada,« pravi Janez Colnar ml.

Na harmoniko je v čast novemu kralju zaigrala Katja Jakljevič iz Metlike.

28-letni Dolenjec iz Lešnice pri Otočcu, čigar cviček je na nedavnem ocenjevanju v okviru 50. tedna cvička dosegel najvišjo oceno in se tako okitil z nazivom kralj cvička. Lento bo prejel konec maja na Tednu cvička, predal mu jo bo aktualni kralj Matjaž Golob z Malkovca.

Janez VIII.

Kot pravi Janez, imajo trto na Trški Gori zasajeno od nekdaj, odkar je bila na parceli postavljena zidanica s kletjo. Sicer pa prvi zapisi družine Colnar segajo v leto 1408. Posebna tradicija se je začela pisati leta 1747, ko se je rodil prvi sin nove generacije po imenu Janez. Od tedaj so tako poimenovali vsakega prvega sina, in to se je obdržalo vse do danes. Zadnji – zdajšnji Janez, torej 50. kralj cvička, je osmi Janez Colnar po vrsti.

Do leta 1994 so se ukvarjali večinoma s kmetijstvom oziroma živinorejo, nato pa so odprli dopolnilno dejavnost na kmetiji in se začeli ukvarjati tudi s turizmom. Leta 2001 sta Janez VII. in njegov brat Matjaž trto posadila na 3 hektarjih in pol, povečali so tudi obstoječo zidanico. Leta 2014 so se uradno preusmerili na vinarstvo in se razširili na 9 hektarjev vinogradov. Danes imajo zasajenih 60.000 trt na štirih različnih legah, obsijanih s soncem; na Trški Gori, v Ždinji vasi, Grčevju in na Razborih. »Letos bomo sadili še en nov nasad z 10.000 trtami, sicer pa je parcela pripravljena za 40.000 trt, tako da bo, ko bo vse to zasajeno, skupaj 100.000 trt,« pove mladi gospodar.

Janez Colnar ml. bo za 50. kralja cvička okronan zadnji vikend v maju na Glavnem trgu v Novem mestu.

»Pomembno je, da je pridelava grozdja na trto takšna, da zagotavlja popolno kakovost grozdja, tudi zato delamo zeleno trgatev v vinogradu, trte sproti spodbiramo, vse so obrezane na en šparon in eno rznico. Če bi namreč trto preveč obremenili, bi nekaj let sicer obilno trgali, potem pa bi bilo že vprašanje. Če hočemo delati kakovostno, nam ne ostane drugega,« pravi. Vinogradništvo je pri Colnarjevih družinski posel, v delo v vinogradu, kmečki turizem in promocijo so vpeti prav vsi družinski člani, tudi kraljeva mama in žena, obe sta Katarini, še kako pomembna je tudi pomoč prijateljev.

Šolanje v tujini

Zidanico na Trški Gori obdaja mogočen vinograd. »V tem vinogradu, 10.000 trt ima, je vsa pomladanska dela opravil stari oče. Porezal je trte, jih privezal. Pred dvema tednoma pa je umrl, star 86 let, izdalo ga je srce. Delal je do zadnjega, tako kot si je vedno želel. Ta kralj je za njega,« žalostno, a hkrati ponosno pribije Janez ml.

V kleti prevladuje cviček, kakšni dve tretjini ga je, preostalo so druge sorte, vse vino stekleničijo. Polnijo tudi modro frankinjo, rose, laški rizling, collis in penino. Collis je vino iz šestih sort grozdja, ki se stara tri leta v sodih, penina pa je pridelana po klasični metodi iz avtohtone kraljevine.

Prav želja po pridelavi penine je bila tista, zaradi katere je šel Janez po končani srednji kmetijski šoli na Grmu na izobraževanje v tujino, v Luksemburg, v eno najbolj priznanih ekoloških kleti. Najprej je bil na praksi, potem pa je ostal še eno leto kot vodja kleti. Zdaj je glavni v domači kleti, z očetom Janezom in stricem Matjažem pa si poleg kletarjenja delijo še druga dela, kot so dostava, promocija in seveda dela v vinogradu.

Že tretjič v tej kleti Tudi oče zdajšnjega kralja je bil dvakrat kralj cvička, in sicer v letih 2008 in 2014, ob številnih nagradah za Colnarjeva vina pa naj omenimo še eno: za vino rose so leta 2019 na mednarodnem ocenjevanju vin Decanter v Londonu prejeli 96 točk (od 100) in se s tem uvrstili med 5 najvišje ocenjenih rose vin na svetu.

»Nimamo sicer eko certifikata, a težimo k čim bolj ekološki pridelavi grozdja in obdelavi zemlje,« pripomni Janez, zadovoljen, da je cviček v regiji v zadnjih desetletjih naredil velik preskok v kakovosti ter postal cenjeno in iskano vino.