Krajanom servisirali gasilnike (FOTO)

V letu, ko Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Cerklje na Gorenjskem praznuje 130-letnico delovanja, in v mesecu požarne varnosti so pred dnevi v Cerkljah pripravili dan odprtih vrat.

Kljub deževnemu vremenu je bil obisk dober, je povedal Primož Močnik, predsednik PGD Cerklje. Med gosti na predstavitvi sta bila prisotna tudi župan Franc Čebulj in predsednik Gasilske zveze Cerklje Blaž Kaplenik. Gasilska zveza Cerklje združuje osem gasilskih društev in več kot 1500 gasilk in gasilcev. Prikazali so gašenje začetnih požarov in maščobne eksplozije, pri tem pa so udeležence opozorili, naj gorečega olja na štedilniku ne gasijo z vodo. Oživljanje so prikazali z vajo, v kateri se je občan zgrudil in obležal brez znakov življenja. Takoj so poklicali Regijski center za obveščanje, ta je prejel klic ter na zahtevo urgentnega zdravnika v NMP Kranj aktiviral prve posredovalce v PGD Cerklje. Prvi posredovalci so prikazali pristop do neodzivne osebe ter začeli oživljanje z uporabo avtomatskega defibrilatorja.

Za najmlajše obiskovalce so v treh garažah pripravili gasilski poligon ter napihljivo gusarsko ladjo.

Ponesrečenca so reševali s strehe gasilskega doma.

Oživljali so ga do prihoda ekipe NMP Kranj, ki je prevzela vodenje reanimacije. Reševalcem so pomagali pri dokončni oskrbi in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Veliko pozornosti je bilo deležno posredovanje ob hudi prometni nesreči, v kateri je vozilo trčilo v pred seboj vozeči traktor. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, in sicer voznik osebnega vozila, ki je ostal ujet v vozilu. Za izvedbo vaje so cerkljanski gasilci za pomoč zaprosili gasilsko reševalno službo iz Kranja, ki ima koncesijo za posredovanje ob prometnih nesrečah tudi na območju občine Cerklje. Gasilci so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, izvedli pristop do poškodovanega voznika ter mu dali prvo pomoč. Po prihodu kranjskih gasilcev so z njihovo pomočjo in opremo izvedli tehnični poseg na vozilu in s tem omogočili dostop ekipi NMP Kranj za dokončno oskrbo in imobilizacijo poškodovanega.

Prikaz reševanja po prometni nesreči.

Prikazali so tudi pomoč prvih posredovalcev oboleli osebi in posredovanje ob požaru v stanovanjski stavbi ter reševanje poškodovanega delavca s strehe z uporabo vrvne tehnike in teleskopskim dvigalom oziroma avtolestvijo. Več krajanov je prineslo na pregled in servisiranje gasilnike. Za najmlajše obiskovalce so zaradi slabega vremena v treh garažah pripravili gasilski poligon ter napihljivo gusarsko ladjo, pred garažami so pripravili na ogled opremo, ki jo gasilci potrebujejo ob različnih posredovanjih, za najpogumnejše pa so organizirali dvig s teleskopskim dvigalom na 34 metrov višine, nam je povedal poveljnik PGD Cerklje Jan Kožuh.