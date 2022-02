Korona klenega pusta ni okužila (FOTO)

Že drugo leto v posebnem predalu, ki je pod budnim očesom čuvaja goričevske tradicije, ovita v kuvertah s silikonskim trakom na odpošiljanje čaka vsebina pustne diplomatske note, pod katero se podpisuje kronana glava Pustnega društva Goriča vas, naslovljena na vse šegave karnevalske vlade od daleč, ki so s svojim članstvom vabljene na preganjanje zime v deželo suhe robe, hkrati je zaželeno, da šeme kmetom prinesejo dobro letino, vsem drugim pa srečo.

»Prid'te vsi, sej pr' tak'm dogodk' ne smajte fal't,« je nakazano v vabilu. »Žal. Korona jim je v tem času vzela marsikaj, a klenega pusta, ki se ni dal okužiti, ni. Lani so pustovanje obdržali nad vodo v virtualni različici, niti letos ne bo množičnega snidenja, bodo pa na pustno soboto, 26. februarja, ob 30-letnici na ogled (od Miklove hiše, mimo grajskih zidov do rokodelskega centra) postavili slikovno in videorazstavo z najbolj zanimivimi utrinki iz tega obdobja,« vabi članica društva od mladih nog Tatjana Tanko. Naprošajo vse tiste, ki morda imajo doma porumenele fotografije, filmske zapise ali še kaj drugega, kar bi pritegnilo radovedne, da se jim pridružijo.

Tatjana Tanko vabi na razstavo doslej še neznanih utrinkov pustne preteklosti. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Dopoldne bo sicer krajši vložek za otroke, dobili bodo krofe, zvečer pa bo pustna zabava pod šotorom. Sprevoda z maskami niti tokrat ne bo.

Predsednik društva odstopil

»Moja odločitev je dokončna. Umaknil se bom, saj imam vsega čez glavo,« je na rednem občnem zboru Pustnega društva Goriča vas, ki ga je vodil zadnja štiri leta, članstvo presenetil Nejc Lovšin. Dejal je tudi, da ga motijo nekatere reči, ki imajo dolgo brado, on pa jih sliši z ene ali druge strani. Tudi zaradi tega se je poslovil. A je pomenkovanje na občnem zboru poleg kritične mase, ki se je dotikala nekaterih (neizogibnih) organizacijskih spodrsljajev v preteklosti, šlo v obujanje nepozabnih trenutkov, predvsem iz let, ko so bili za Cerknico in Ptujem tretje najbolj odštekano pustno mesto v podalpski deželi.

Goričevljani, po domače Križmeki, se namreč že tri desetletja – vmes je trikrat Pust ostal lačnih ust, saj ni bilo občinske (denarne) podpore – podpisujejo kot organizatorji tradicionalnega rajanja v deželi suhe robe, ki je vsakič ob množici firbcev privabilo okoli tisoč najbolj izvirnih (etnografskih) mask iz države in tujine.

Za Ribniškim semenjem suhe robe in lončarstva je občina ravno pustni karneval prepoznala kot drugi najbolj pomemben in množičen letni dogodek.

Spomnimo se jih: škoromati, šjeme, laufarji, orači, ravenski pustovi, zvončarji, koranti in drugi. Sami so naredili nekaj izvirnih, najbolj prepoznavna je kamajla, ki dviga gobec in gleda v hiše, razklene čeljust, da ji domači lahko v gobec mečejo darove, vsakič so pozornost pritegnile tudi goričevske lončene pametne glave, ob donenju sploščenega kravjega zvonca, velikega 45 x 30 centimetrov. Z obema rokama ga drži in na debelo podloženo koleno naslanja burovž, možakar, oblečen v živo pisano obleko. Oglašal se je po trgu dva dni pred pustom, in sicer zjutraj, opoldne in zvečer. »Tudi letos bo morda kot nikoli doslej oznanjal, da je pred nami praznik norcev,« sporočajo Križmeki, ne razkrijejo pa kraja, kjer bodo pokopali grešnega Naceta. Od njega naj bi se ob točenju solz poslovile množice žalujočih.

Oblast se je hitro odzvala

Pred Lovšinom je bil ustanovitelj leta 1992 kronana glava goričevskih pustnih šem Cveto Marinšek z izkušnjami, ki jih je nabiral v Pustnem društvu Ribnica, in spominom iz tistih časov, ko je skupina snovalcev pustnega načrta februarja 1980 več noči preždela za zapahi, saj so v ospredje trške karnevalske povorke porinili moža, ki je šepal brez leve noge. To (ne)namerno podobnost z odstranitvijo maršalove (Josip Broz - Tito) noge, ko se je takrat zdravil v ljubljanskem kliničnem centru, je oblast takoj zavohala oziroma jo prepoznala kot bogokletno. »Sedem ali osem ustanovnih članov se nas je zbralo v Goriči vasi. Pošteno smo orali ledino. Že kmalu smo okužili vse znance, prijelo se je nas tudi v Ribnici in še dlje. Po moje je bil najmočnejši karneval leta 1998, nato so mu sledili drugi,« smo mu prisluhnili.

Za Ribniškim semenjem suhe robe in lončarstva je občina ravno pustni karneval prepoznala kot drugi najbolj pomemben in množičen letni dogodek. In ga bo tudi še v prihodnje ne glede na kadrovsko premetanko, finančno podpirala, je obljubil župan Samo Pogorelc, tudi član tega društva. Poročilo o delu in načrti v prihodnje so bili soglasno sprejeti, Nejc Lovšin pa bo ostal na čelu društva kot njegov vršilec dolžnosti najdlje mesec ali dva, ko naj bi vajeti prevzel kdo drug.

Goričevska kamajla

Cveto Marinšek (z leve), Nejc Lovšin in Samo Pogorelc

Takole so obglavili Sadama.

Lončene brihtne glave