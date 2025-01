Konflikt interesov? RTV Slovenija pojasnjuje: strogi standardi za izvenslužbene dejavnosti

Poročali smo, da je televizijska voditeljica Rosvita Pesek zadnji hip morala odpovedati vodenje pogovornega omizja ob 35. obletnici ustanovitve Demokratične opozicije Slovenije (Demos), za kar naj bi bila zaslužna odgovorna urednica informativnega programa RTV Slovenija, Polona Fijavž.

Za pojasnila smo se obrnili na go. Fijavž. Zanimalo nas je, kako komentirajo prepoved, pa tudi, zakaj se je RTV odločila za takšno potezo in ali so podobno odločitev že sprejeli pri katerem drugem zaposlenem.

Polona Fijavž FOTO: Sašo Podgoršek

Iz službe za komuniciranje RTV Slovenija so na naša vprašanja odgovorili, da so v zadnjem letu intenzivneje urejali področje izvenslužbenih dejavnosti zaposlenih, predvsem tistih, ki bi lahko vzbujale vtis pristranskosti ali konflikta interesov. Kot so zapisali:

»Vse zaposlene smo seznanili z veljavnimi zakonskimi in internimi podlagami – med njimi so tudi Programski standardi RTV Slovenija –, ki urejajo področje dejanskih ali navideznih nasprotij interesov, ter poudarili pomen ohranjanja zaupanja javnosti. V skladu z navodili in usmeritvami Uprave RTV Slovenija je odgovorna urednica prošnjo zaposlene za opravljanje izvenslužbene dejavnosti zavrnila.«

»Novinarski moralni in etični standardi zavezujejo novinarje in urednike, da se izogibajo dejavnostim, ki bi lahko vzbujale vtis pristranskosti ali omajale zaupanje javnosti v njihovo delo,« so poudarili na RTV Slovenija.