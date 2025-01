Rosviti Pesek načrte prekrižala njena šefica: ni ji dovolila, da nastopi na prireditvi

Televizijska voditeljica Rosvita Pesek je zadnji hip morala odpovedati vodenje pogovornega omizja ob 35. obletnici ustanovitve Demokratične opozicije Slovenije (Demos).

Kot je dejala za naš medij, ji je vodenje na prireditvi, ki ga je organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), onemogočila njena šefica, odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž.

Fijavževa ji je pojasnila, da pogovora ne more voditi z nikomer, ki je lahko gost Odmevov. »Odgovorna urednica je napisala, da ocenjuje, da skladno z znanimi smernicami vodenje pogovora, na katerem so udeleženi tudi potencialni sogovorniki v oddaji Odmevi, ni primerno,« nam je razloge pojasnila Peskova.

Ni bilo prvič

To sicer ni prvič, da je odgovorna urednica prepovedala Peskovi sodelovanja na prireditvi. Nazadnje se je to zgodilo marca lani, ki bi morala voditi pogovor ob predstavitvi knjige Voditelji Slovenije Dimitrija Rupla.

Na sinočnji 35. obletnici ustanovitve Demosa – na omizju z naslovom Temelji slovenske demokracije in samostojnosti – so sodelovali Lojze Peterle, Dimitrij Rupel, Janez Janša, Janez Podobnik in Igor Bavčar.

Rosvita Pesek se je prireditve udeležila kot gostja, organizatorji pa so v zadnjem trenutku le našli voditeljico prireditve Tanjo Dominko.

Ni prejela honorarja

Voditeljica Odmevov za vodenje omizja ne bi prejela honorarja, saj kot pravi, »so tovrstni pogovori moja učna ura o prelomnen zgodovinskem času, o časih demokratizacije in osamosvajanja, ki sem jih popisala v doktoratu in predmet katerih so tudi moje štiri znanstvene monografije in sedem dokumentarnih filmov, ki sem jih o tem obdobju naredila kot delavne presežke za Televizijo Slovenija«.

Rosvita Pesek sicer ni bila neposredno povezana z Demosom kot političnim gibanjem, a je pozneje postala pomembna kronistka in raziskovalka slovenske osamosvojitve. Leta 2006 je napisala doktorsko disertacijo s področja zgodovine Politični subjekti in osamosvojitev Slovenije (1989–1992), poleg tega je na to temo napisala nekaj knjig, prav tako je sodelovala pri številnih dogodkih in projektih, povezanih s slovensko osamosvojitvijo, kar vključuje tudi sodelovanje z osebami, ki so bile del Demosa.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na odgovorno urednico informativnega programa Polono Fijavž, a nam še ni odgovorila. Med drugim smo jo vprašali, ali je v funkciji odgovorne urednice v preteklosti še kateremu od kolegov prepovedala nastop na prireditvi.