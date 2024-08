Konec počitnic! Že od četrtka pričakovan močno povečan promet

Od četrtka do ponedeljka, med 22. in 26. avgustom, lahko pričakujete močno povečan promet na slovenskih cestah, piše profil @CesteSI na omrežju X.

»Glavna turistična sezona se počasi zaključuje, zato bodo prometni tokovi močnejši predvsem iz smeri Hrvaške proti Avstriji,« opominjajo. Posebno opozarjajo na verjetnost daljših zastojev na gorenjski avtocesti med priključkom Lipce in predorom Karavanke, možna bo tudi popolna zapora izvoza Jesenice vzhod, »ter na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in prehodom Šentilj,« so še zapisali.

Zapora tudi med Kranjem in Mengšom

Zaradi preplastitve bo od petka, 23. avgusta, od 17. ure do nedelje, 25. avgusta, do 20. ure zaprto krožišče na Spodnjem Brniku na glavni cesti Kranj–Mengeš. V času zapore bo obvoz urejen po gorenjski avtocesti med priključkoma Brnik in Vodice, še pišejo.