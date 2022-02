Končno: s februarjem nižje trošarine, položnice bodo nižje

Z današnjim dnem so dobavitelji v skladu s sklepom vlade znižali trošarine na energente, in sicer na elektriko ter pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Vlada je tako odločila z namenom blažitve stisk prebivalstva in podjetij zaradi visokih cen energentov, ukrep pa bo veljal začasno, do 30. aprila.

Znižanje trošarin sodi v energetski paket za omilitev posledic podražitve cen energentov, ki ga je vlada predstavila v soboto. Vanj sodi še več ukrepov, med njimi so izplačilo solidarnostnega dodatka 150 evrov najranljivejšim skupinam prebivalstva, znižanje omrežnine in finančna pomoč podjetjem, zlasti energetsko intenzivnim.

Trošarina za električno energijo se je z današnjim znižala za polovico, s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za prvo, drugo in tretjo stopnjo odjema električne energije ter z 1,80 evra na MWh na 0,90 evra na MWh za četrto stopnjo odjema. Skupaj s še nekaterimi ukrepi, za katere je treba sprejeti poseben zakon, ki je že v obravnavi v DZ, se bodo zneski na položnicah za elektriko po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v povprečju znižali za 35 odstotkov.

Na Petrolu cene ostajajo enake

Znižale so se tudi trošarine za neosvinčeni bencin, dizel, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje, kar pa ne pomeni nujno tudi znižanja cen. Znotraj cene goriva poleg trošarin in davkov ter marže glavni delež predstavlja cena surovine, so opozorili v Petrolu, kjer cen naftnih derivatov ta teden ne bodo spreminjali.

Drugi naftni trgovci so bolj skrivnostni. Tako v podjetju Mol Slovenija kot OMV Slovenija so spomnili, da poleg dajatev vplivajo na spremembo cen tudi vrednost naftnih derivatov na svetovnih borzah in gibanje tečaja ameriškega dolarja.

Če bi ob sedanjih cenah goriva na bencinskih črpalkah upoštevali znižanje trošarine za 0,018 evra na liter, bi to pri 50-litrskem rezervoarju pomenilo 90 centov nižji znesek. Pri kurilnem olju bi znižanje trošarine za 0,07875 evra na liter pomenilo 78,75 evra prihranka na vsakih 1000 litrov.