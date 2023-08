Ko se uglajena oblačila zamenja za delovna: po Janši še en politik v blatu (FOTO)

Slovenci smo v teh dneh ponovno pokazali, da znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno. Pisali smo o tem, da sta radijski voditelj Jure Sešek in predsednik SDS Janez Janša pomagala pri odpravljanju posledic poplav. Še zdaleč pa to nista edina znana obraza, ki sta ponudila roko pomoči potrebnim. Tudi evropski poslanec Matjaž Nemec je na instagramu objavil sliki, ki kažeta na to, da je tudi on pomagal.

K slikama je Nemec dodal zapis: »Za dušo in srce.« Ni sicer povedal, kje in kdaj sta nastali, a verjamemo, da sta v enem od slovenskih krajev po poplavah, ki so nas prizadele v teh dneh.

Po poplavah so pomoč ponudili še številni drugi znani Slovenci. Npr. Luka Dončić, ki jo je ponudil tudi že v preteklosti. Ponudili so jo še kolesar Matej Mohorič, glasbenica Rebeka Dremelj ter glasbenika Luka Basi in Dejan Dogaja. Slednji je bil tudi sam deležen škode, saj je bila njegova domača hiša v Laškem poplavljena.