Znani radijski voditelj in Janez Janša skupaj v blatu (FOTO)

Potem ko so Slovenijo zajele uničujoče poplave, so se številni prostovoljci odpravili na delo. Na stotine pridnih rok je poprijelo za lopato in pomagalo ljudem v stiski. Med njimi sta bila tudi radijski voditelj Jure Sešek in predsednik SDS Janez Janša, ki sta z nasmehom na obrazu pomagala pri najbolj umazanih delih. Zakopana v blato sta čistila in širila dobro voljo. V spomin sta posnela tudi spodnjo fotografijo. »V slogi je moč,« so zapisali poleg fotografije.

Nista bila edina, ki sta priskočila na pomoč. Takole so se združili številni prostovoljci, ki so brez pomisleka pomagali ljudem v stiski.