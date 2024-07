Kmeta Boštjana je prvih akordov naučila žena

Ansambel Spev iz Šaleške doline je na glasbeni sceni že 22 let, njihov ustanovni član pa je tudi Boštjan Mežnar, kitarist, ki poje prvi tenor, skrbi za brezhibno ozvočenje, pogosto pa sede tudi za volan svojega kombija, s katerim se Kristijan Kolenc, Edo Rednak, Marko Berzelak - Mare in Vili Mravljak potem prevažajo z nastopa na nastop.

Boštjan zase pravi, da je najmanj zgovoren v ansamblu, je pa najstarejši in tudi tisti, ki je najbolj med njimi pripomogel k dvigu slovenske natalitete. Doma ima namreč tri krasne otroke, na katere sta z ženo Klementino, ki na Osnovni šoli Šoštanj poučuje matematiko, obenem pa je pomočnica ravnateljice, upravičeno ponosna.

Člani ansambla Spev imajo vaje v posebni sobi pri Mežnarjevih.

»Najstarejša je 25-letna Anamarija, ki je ravno pred dnevi kot bodoča zdravnica opravila še zadnji izpit na medicinski fakulteti. Vse je opravila v prvem roku, prav tako 21-letna hči Polona, ki je končala študij ekonomije. Sin Florijan, ki bo letos star 16 let, je dijak ekonomske šole in izjemno nadarjen športnik, nogometaš, trenutno pa član mladinske lige NK Rudar, a se zanj zanimajo že drugi,« je svoje otroke pohvalil Boštjan, ki z družino skrbi tudi za 23 hektarjev veliko kmetijo ob cerkvici sv. Florjana v Šoštanju.

Drug drugega varujejo

Čeprav je dela veliko, pa ga opravlja z največjim veseljem. »Le letošnje vreme do nas, kmetov, ni prijazno. Pravzaprav je tako že več let,« je dejal Boštjan, ki opravlja strojne storitve tudi za druge. »Zato se neredko zgodi, da sem na traktorju tudi po deset ali več ur na dan, saj takrat, ko sta vsaj dva dneva lepa in suha, vsi stremijo k temu, da bi bilo narejenega čim več, kar je razumljivo,« nam je zaupal Boštjan, ki je kmetijo že pred leti podedoval od staršev, a sta oba še vedno aktivna in tudi njune roke pridejo še kako prav. »Mama Katarina peče domač kruh za vse šole in vrtce, oče Silvo pa pomaga pri vseh drugih opravilih,« ju je pohvalil Boštjan.

Imamo okoli 30 glav živine, ki se poleti vedno pase zunaj.

Boštjan Mežnar kmetuje v Florjanu pri Šoštanju.

Osnovna dejavnost Mežnarjevih je sicer še vedno živinoreja. »Zadnja leta se ukvarjamo predvsem z vzrejo plemenske živine. Trenutno imamo okoli 30 glav, poleti se vedno pasejo zunaj. Na srečo pri nas nimamo težav z zvermi, vse je sicer ograjeno. Je pa lepo opazovati sobivanje bikov, krav in telet, ki imajo čredni nagon, a drug drugega tudi varujejo. In od živali se lahko ljudje res veliko naučimo,« je povedal Boštjan, velik zagovornik narave; tudi zato so Mežnarjevi pridobili status ekološke kmetije.

Se skrivaj solza

Ob vsem delu pa Boštjan konce tedna še vedno preživlja na odrih po Sloveniji in v tujini, s fanti ansambla Spev se redno, vsak teden, srečujejo na vajah, v posebni sobi pri Mežnarjevih, kjer na mizi nikoli ne manjka domačih dobrot. Ob tem ustvarjajo nove skladbe in vadijo stare. Mimogrede, naslov najnovejšega valčka, ki so ga člani ansambla Spev nazadnje predstavili poslušalcem, je Ne skrivaj solza, videospot zanj pa so posneli na gradu Žovnek v bližini Braslovč.

Zanimivo je, da je Boštjana prvih akordov na kitari pravzaprav naučila kar njegova žena Klementina, ki ni le učiteljica matematike in pomočnica ravnateljice, ampak tudi glasbenica. »Prvo kitaro si je za svojo prvo plačo kupila moja sestra, doma pa smo nanjo brenkali vsi,« nam je še zaupal Boštjan, ki je s Klementino pred več kot četrt stoletja pel v mešanem pevskem zboru Svoboda Šoštanj, katerega člana sta bila takrat tudi Mare in Kristijan. »Mi štirje smo pogosto poskrbeli za glasbeno spremljavo zbora. Pozneje sta se zboru pridružila še Edo in Erik Hribernik, ki je dal pobudo, da bi ustanovili ansambel Spev,« je še dodal.

Ker je Hribernik zaradi službenih obveznosti ansambel pred šestimi leti zapustil, ga je na harmoniki nadomestil Vili Mravljak. In uspešna glasbena pot se je lahko nadaljevala.