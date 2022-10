Klenkajo tri generacije (FOTO)

Pri Negovi, ki je znana po znamenitem srednjeveškem gradu, okoli katerega je v celoti ohranjeno obzidje, od leta 1710 stoji farna cerkev, ki je posvečena Marijinemu rojstvu.

Oče in sin v akciji.

V zvoniku, ki je bil dozidan k cerkvi pozneje, so nameščeni trije bronasti zvonovi, ki s svojimi glasovi spremljajo večje verske dogodke. Oglašajo se tudi s pomočjo pritrkovalcev, ki jim pravijo klenkarji; ti klenkajo ob večjih cerkvenih dogodkih.

Tudi na male maše dan so, ko v Negovi praznujejo farno žegnanje. V zvoniku so tisti dan klenkali 88-letni oče Stanko in njegov sin Stanislav Rojko ter Jože Marušič. Zanimivo je, da klenkarja Rojko nadaljujeta tradicijo v družini, saj je bil njun oče in dedek Jožef tudi klenkar. V preteklosti so to poslanstvo opravljali tudi negovski kovači, a teh ni več, saj je ta obrt v celoti izumrla.