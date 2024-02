Klakočar Zupančičeva potuje na Ciper, kjer se bo mudila več dni

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo danes zvečer v Limassolu s srečanjem s predstavniki slovenske skupnosti začela večdnevni uradni obisk na Cipru. Ob razvoju odnosov med državama in parlamentoma bodo v središču njenih pogovorov s ciprskimi predstavniki aktualne evropske in mednarodne teme, tudi ciprsko vprašanje.

Predsednica državnega zbora z delegacijo se bo na obisku v Republiki Ciper, ki je tako kot Slovenija članica Evropske unije in evrskega območja, mudila do petka na povabilo predsednice ciprskega parlamenta Anite Demetriu.

Po prihodu se bo v Limassolu danes zvečer srečala s predstavniki slovenske skupnosti na Cipru in imela nagovor ob ustanovitvi Društva ciprsko-slovenskega prijateljstva. V mestni univerzitetni knjižnici pa bo imela nagovor na odprtju razstave priznanih slovenskih slikarjev iz zasebne zbirke častnega generalnega konzula Slovenije v Limassolu, so sporočili iz državnega zbora.

Četrtek bo v znamenju sestankov

V četrtek bo obisk nadaljevala v Nikoziji, kjer se bo ob gostiteljici na ločenih pogovorih sestala tudi z zunanjim ministrom Konstantinosom Kombosom ter ministrom za pravosodje in javni red Mariosom Hartsiotisom.

V petek bo delegacija obisk končala s srečanjem z županom prestolnice. FOTO: Voranc Vogel

V okviru obiska se bo delegacija državnega zbora, v kateri bosta tudi člana parlamentarne skupine prijateljstva z Republiko Ciper Iva Dimic in Dušan Stojanovič, v ciprskem parlamentu srečala tudi s člani odbora za zunanje in evropske zadeve ter predsednikom skupine prijateljstva s Slovenijo Harrisom Georgiadesom.

Združitev otoka

Na sedežu mirovne misije Združenih narodov na Cipru (UNFICYP) pa se bo Klakočar Zupančič v srečala z vodjo misije Colinom Williamom Stewartom.

Slovenski vojaki so že bili del te misije med letoma 1997 in 2001, vlada pa je konec letošnjega januarja odločila, da bo Slovenija v njej znova sodelovala in sicer z največ 15 pripadniki z možnostjo rotacij. Da Slovenija namerava znova aktivno sodelovati v tej misiji je že v začetku januarja ob obisku ciprskega zunanjega ministra Kombosa v Ljubljani potrdila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

V petek bo delegacija obisk končala s srečanjem z županom prestolnice Konstantinosom Joirkadjisem.

Delegacija bo sicer na obisku času, ko Združeni narodi po sedmih letih zastoja upajo v možnost ponovnega zagona pogajanj o ponovni združitvi razdeljenega otoka.