Kje se ohladiti med letošnjim poletjem? Ta karta vam je lahko v veliko pomoč (FOTO)

V Sloveniji se je ravno končal prvi letošnji vročinski val in prav možno je, da bomo kmalu imeli že novega, med katerim bomo spet iskali senco ali pa se bomo želeli ohladiti v vodi. Če se boste želeli ohladiti v vodi, vam utegne priti prav Arsova karta kopalnih voda, ki je sicer še v beta verziji. Ta lepo prikaže kopalne vode pri nas. Pri nekaterih izmed njih pokaže, kakšna je bila njihova zadnja izmerjena temperatura, pri vseh pa, kakšna je pri njih skladnost rezultata s priporočili NIJZ.

Če vas karta zanima, jo lahko vidite na tej povezavi.

V času pisanja tega članka je bilo pri nas kar nekaj voda, ki so bile primerne za kopanje. Kolpa je bila primerna za kopanje na številnih mestih, njena temperatura pa je znašala 21 stopinj Celzija. Krka, ki je nekoliko severneje, je bila že občutno hladnejša od Kolpe - le 15 stopinj Celzija je imela. Slovensko morje pa je imelo 24 stopinj Celzija in je bil tudi najtoplejše izmed vseh kopalnih voda, na katerih so merili temperaturo.

karta kopalnih voda FOTO: Arso/zaslonska Slika

Pazljivo pri izboru mesta za kopanje

Arso na svoji spletni strani pravi, da kopanje v morju, rekah in jezerih ni omejeno le na območja s statusom kopalne vode. Kot pravijo, se lahko kopamo povsod, kjer ni izrecno prepovedano. A pozor. Priporočajo pa, da za kopanje v površinskih vodah uporabljamo območja, ki se ponašajo s statusom kopalne vode.

Vsekakor je dobro biti zelo pazljiv, kje se kopati! Če gremo v neprimerno vodo za kopanje, se lahko konča tragično. V Slovenji smo v preteklosti že lahko slišali žalostne zgodbe, ki so se zgodile na vodi, in nihče si ne želi, da bi bilo treba poročati o podobnih.

Za več informacij o kopalnih vodah pri nas priporočamo, da obiščete to spletno stran.