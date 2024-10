Kdo naj izrezuje buče, kako izbrati kostum in katere sladkarije lahko vzamejo? NIJZ ob noči čarovnic svetuje, da ...

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob noči čarovnic, ki bo 31. oktobra, na spletni strani svetuje staršem, naj se z otroki dogovorijo o spoštovanju pravil, ki bodo zmanjšala tveganje za različne poškodbe med praznovanjem. V nasvetih so se dotaknili praznovanja na prostem in nabiranja sladkarij, pa tudi izbire kostumov in okraševanja domov.

Noč čarovnic smo začeli v Sloveniji prevzemati po osamosvojitvi, predvsem od zahodnoevropskih držav in ZDA. Praznik ima svoj izvor v keltskem prazniku samhain, kasneje pa je pri Angležih v 4. stoletju dobil poimenovanje halloween, kar je skrajšana oblika za besedno zvezo all hallows' eve oz. v slovenskem prevodu predvečer dneva vseh svetnikov. Za praznovanje so značilne strašljive maske, nabiranje sladkarij od vrat do vrat in izrezovanje buč.

Da bo praznovanje noči čarovnic prijetna izkušnja, so na NIJZ pripravili nekaj nasvetov. Otroci, mlajši od 12 let, naj bodo na prireditvah pod nadzorom odrasle osebe ali v družbi prijateljev, pri sebi pa naj imajo mobilni telefon. Na ulice jih lahko spustijo šele, ko so prepričani, da so ti sposobni varno ravnati v prometu. Starši naj otroke poučijo, da nikoli ne smejo vstopiti v domove ali avtomobile, katerih lastnika ne poznajo.

Če so na prireditvi na voljo prigrizki in sladkarije, naj otrokom dovolijo vzeti le tiste, ki so originalno zapakirani v embalaži, ki ni poškodovana, in imajo veljaven rok trajanja. Majhni otroci naj ne jedo trdih ali lepljivih bombonov in žvečijo žvečilk, ker se z njimi lahko zadušijo. Na spletni strani so zapisali tudi, naj starši preverijo oznake na sladkarijah o vsebnosti snovi, če ima njihov otrok alergije na hrano.

Varna izbira kostuma

Inštitut je pripravil nasvete tudi glede varne izbire kostuma. Kostumi naj imajo trakove in okraske, ki odbijajo svetlobo ali žarijo v temi za zagotovljeno varnost v prometu. Priporočljivo je, da so izdelani iz negorljivih ali počasi gorljivih materialov, obutev pa naj ne bo prevelika ali ima visoke pete. Dodatni rekviziti naj imajo konice iz mehkih materialov.

Dodali so, naj pokrivala, lasulje in brade ne prekrivajo otrokovih oči, nosu ali ust. Ob tem staršem svetujejo, naj otrokom po praznovanju z obraza odstranijo vsa ličila.

Kdo naj izrezuje buče?

Poleg praznovanja na prostem pa je za noč čarovnic značilno tudi izrezovanje buč. NIJZ svetuje, naj buče izrezujejo le odrasli, otroci pa jih lahko okrasijo. Staršem svetujejo, naj buče, v katerih gori sveča, postavijo najmanj meter stran od zaves in drugih lahko vnetljivih predmetov. Nameščena mora biti izven dosega majhnih otrok.

Za varnejšo okrasitev doma predlagajo tudi električne sveče ali svetleče palčke. Ob tem dodajajo, da morajo biti verige električnih lučk izdelane skladno z evropskimi varnostnimi standardi. Opozarjajo tudi na napihljive balone, ki so nevarni za otroke do 8. leta starosti, saj se z njimi lahko zadušijo, zato je priporočljivo, da se z njimi ne igrajo.