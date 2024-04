Katere kriptovalute kupiti v aprilu 2024 pred bitcoin halvingom

Trg kriptovalut prekipeva od številnih trendovskih žetonov in zanimivih predprodaj, zato je težko izbrati prave za svoj portfelj. V nadaljevanju se bomo poglobili v osnove, uporabne lastnosti in podrobnosti teh najboljših kriptožetonov.

Odlične kriptovalute za vlaganje v aprilu 2024

1. Dogecoin20 (DOGE20) – zelo priljubljen memecoin, ki je dosegel 10 milijonov v ICO

Dogecoin20 (DOGE20) je konec marca gostil viralno začetno ponudbo kovancev (ICO), ki je bila razprodana v nekaj dneh, projekt pa je dosegel zgornjo mejo v višini približno 10 milijonov dolarjev. DOGE20 bo začel delovati na DEX borzah predvidoma 20. aprila, (dan DOGE), kar bo vlagateljem omogočilo zadnjo priložnost za pridobitev žetona pred začetkom delovanja.

DOGE20 je protiinflacijska alternativa dogecoinu in zagotavlja, da se imetje vlagateljev sčasoma ne bo zmanjšalo. Kot žeton ERC-20 je DOGE20 mogoče vključiti v decentralizirane finančne projekte na verigi blokov ethereum.

Drugače kot dogecoin, ki uporablja algoritem za rudarjenje »proof-of-work«, dogecoin20 uporablja okolju prijazen mehanizem »proof-of-stake«, zato je bolj zelena alternativa. Ključne značilnosti projekta vključujejo ekosistem za stavljenje za pasivni dohodek (65-odstotni letni donos), združljivost s priljubljenimi denarnicami, hitrejše in cenejše transakcije ter osredotočenost na etiko »vsak dan delaj samo dobro«.

2. Slothana (SLOTH) – odlični memecoin, ki temelji na solani

Slothana (SLOTH) je memecoin, ki deluje na verigi blokov solana. Slothana »izkorišča« priljubljeno internetno kulturo, povezano z lenuhi in njihovim lagodnim življenjskim slogom. Memecoin prikazuje lenivca, ki sanja o tem, da bo z uspešnim vlaganjem v kriptovalute postal bogat »kriptonavdušenec«.

Slothana je pri svoji začetni ponudbi kovancev (ICO) poskrbela za preprostost. Vlagatelji lahko žetone $SLOTH pridobijo tako, da na določen naslov denarnice pošljejo lastne žetone $SOL, pri čemer za vsak poslan $SOL prejmejo 10.000 žetonov $SLOTH. Na spletnem mestu projekta je na voljo tudi uporabniku prijazen pripomoček »Lazy Sloth Buy Widget«, ki poenostavi postopek nakupa.

Pametni koncept je v kombinaciji z enostavnim mehanizmom predprodaje in agresivnimi marketinškimi kampanjami na platformah družbenih medijev prispeval k vse večji priljubljenosti kovancev slothana med navdušenci nad memecoini.

3. SMOG – nov memecoin, ki ponuja velik airdrop na verigi blokov solana

Smog (SMOG) ponuja airdrop, v katerem lahko uporabniki zbirajo točke z držanjem žetonov in sodelovanjem pri nalogah, opisanih v kampanji Zealy. Projekt je uvedel funkcije stavljenja s privlačnim 42-odstotnim letnim odstotnim donosom (APY), da bi spodbudil dolgoročno imetništvo.

Žeton SMOG, ki je bil februarja lansiran na verigi blokov solana prek borze Jupiter DEX, je doživel eksplozivno rast in v 24 urah poskočil za več kot 1300 %, v nekaj dneh pa za impresivnih 3000 %.

Načrt projekta je razdeljen na tri faze, ki se osredotočajo na razvoj projekta, uspešno lansiranje žetona in doseganje prevladujočega položaja memecoinov, s čimer se žeton SMOG uvršča med obetavne tekmece v sektorju memecoinov.

Žeton SMOG, ki je bil prvotno zasnovan kot memecoin na osnovi solane, je razširil svoje področje uporabe in se prek wormhole razširil na omrežje ethereum. S to potezo se je spremenil v ekosistem z več verigami, kar je znatno povečalo njegovo dostopnost. Žeton SMOG s trenutno tržno vrednostjo 165 milijonov dolarjev ima potencial za nadaljnjo rast.

4. 5th Scape (5SCAPE) – odlična kriptovaluta za AV in VR

Sledi projekt 5th Scape, katerega cilj je vzpostaviti ekosistem AR & VR, ki bo povezoval bistre misli in se osredotočal na strojno opremo, animacije in doživetja. Projekt poudarja združljivost z obstoječimi slušalkami VR in strojno opremo ter načrtuje razvoj različnih iger virtualne resničnosti, kot so Cage Conquest, Epic Cricket Arena in druge.

Projekt ponuja raznoliko paleto izkušenj VR, vključno z igrami, filmi, izobraževanjem in napravami. V razvoju so naslovi, kot sta Cage Conquest in Epic Cricket Arena, načrtuje pa tudi lastne slušalke VR in igralni stol AR.

Projekt poudarja tudi vključevanje skupnosti z mehanizmi upravljanja in pobudami za trženje, da bi pritegnil uporabnike in razvijalce. Skupna ponudba žetonov znaša 5,21 milijarde, od tega je 80 % namenjenih za predprodajo, s katero naj bi zbrali do 15 milijonov dolarjev.

5. eTukTuk (TUK) – najbolj okolju prijazna kriptovaluta

Nadaljujmo z novim projektom eTukTuk, katerega cilj je spodbujati trajnostne prometne politike in omogočiti gospodarstvo souporabe, zlasti v državah v razvoju, kot je Šrilanka. Projekt je namenjen ustvarjanju ekosistema, ki z zagovarjanjem okolju prijaznega prevoza rešuje emisije ogljikovega dioksida in s tem spodbuja globalni prehod na električna vozila.

eTukTuk združuje tehnologijo veriženja blokov in napredek na področju umetne inteligence ter te tehnologije uporablja v gospodarstvih v razvoju in drugod, s čimer pozitivno vpliva na svet.

eTukTuk je vzpostavil pomembno sodelovanje s podjetji, kot je The Capital Maharaja Group na Šrilanki, in šrilanško vlado za vzpostavitev več kot 200 lokacij polnilnih postaj, s čimer želi zmanjšati obratovalne stroške voznikov in spodbujati uporabo električnih vozil.

6. Bitcoin minetrix (BTCMTX) – kriptovaluta s funkcijo »stake-to-mine« za cenejše rudarjenje bitcoinov

Naslednja kriptovaluta na našem seznamu, bitcoin minetrix, ponuja pristop k rudarjenju v oblaku z metodologijo »stake-to-mine«. Namen tega koncepta je revolucionirati področje rudarjenja v oblaku, saj uporabnikom ni treba kupovati dragih rudarskih pogodb pri podjetjih.

Namesto tega lahko uporabniki zastavijo svoje žetone BTCMTX in tako zaslužijo kredite za rudarjenje v oblaku, ki so žetoni ERC-20, s katerimi ni mogoče trgovati in jih je mogoče zamenjati za moč rudarjenja bitcoina v oblaku.

Cilj inovativnega pristopa družbe Bitcoin Minetrix je demokratizacija rudarjenja bitcoinov z večjo dostopnostjo, preglednostjo in energetsko učinkovitostjo ter s tem prekinitev tradicionalnega sektorja rudarjenja v oblaku.

Bitcoin Minetrix si s sistemom »pay-as-you-go«, zavarovanim s transakcijami na verigi, prizadeva racionalizirati postopek rudarjenja, povečati preglednost in izboljšati učinkovitost v industriji rudarjenja kriptovalut.

Projekti, izpostavljeni v tem članku, od inovativnih blockchain ekosistemov do rešitev DeFi, so nekaj najboljših kriptovalut, ki jih lahko zdaj kupite za aprilske dobičke.

Poleg tega projekti, kot so slothana, SMOG žeton in dogecoin20, izkoriščajo norijo memecoinov in poleg solidne žetonske ekonomije ponujajo tudi zabavne in zanimive skupnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD