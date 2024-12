Karitasov 21. koncert »Vsakdo mora imeti prijatelja« napolnil Trstenjakov dom (FOTO)

Minuli petek po večerni maši v radgonski cerkvi, ki sta jo darovala župnik Franc Hozjan in duhovni pomočnik Stane Nežič, je bil v Trstenjakovem domu že 21. dobrodelni koncert z naslovom Vsakdo mora imeti prijatelja. Na koncertu, ki ga je pripravila Župnijska karitas so nastopili domači otroški pevski Sončni žarki pod vodstvom Nataše Preglav, ansambel Mladih pet po srcu, in tamburaši KUD Peter Dajnko iz Črešnjevcev. Na prireditvi, katero je povezovala Radgončanka Andreja Perko Vinko, sta zbrane, ki jih je bilo skoraj 200, pozdravila in nagovorila tudi predsednica radgonske župnijske Karitas, Silva Mauko in domači župnik Franc Hozjan.

FOTO: F.K.

FOTO: F.K.

Povedala sta, da je na radgonskem območju vse več ljudi v stiski in kot taki se obračajo po pomoč tudi na Karitas. Zato bodo prostovoljna zbrana sredstva s koncerta še kako dobrodošla, saj bodo ves znesek namenili za družine v stiski. Nastopajoči in obiskovalci so ob koncu koncerta skupaj zapeli pesem Vsakdo mora imeti prijatelja. Sicer pa bo za radgonski župnijski Karitas namenjen tudi denar od prodanih kakšnih 80 adventnih vencev, ki so bili narejeni v Trstenjakovem domu, ter celotna nabirka med mašami v radgonski cerkvi v soboto, 30. novembra in v nedeljo, 1. decembra. Ob izhodu iz dvorane je vsak udeleženec prejel še manjše lectovo srce z napisom: Poti do srca!

FOTO: F.K.

FOTO: F.K.

FOTO: F.K.

FOTO: F.K.