Vlada omejila cene plina za vse zaščitene odjemalce (VIDEO)

Vlada bo s 1. septembrom za eno leto omejila maloprodajne cene plina za vse skupine zaščitenih odjemalcev. Z omejenimi cenami plina in znižanimi trošarinami ter nižjo stopnjo DDV bo letni prihranek za gospodinjstva znašal od 90 do 675 evrov, je po seji vlade povedal minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

»Z današnjim ukrepom, katerega cilj je zamejiti draginjo ter zagotoviti nemotene in stabilne dobave plina in ljudem omogočiti življenje in mirnejšo jesen ter zimo, smo omejili dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce,« je uvodoma pojasnil minister in ponovil, da bodo za socialno šibke pripravili še energetske dodatke.

Kot je povedal, med zaščitene odjemalce v prvi vrsti sodijo gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci ter osnovne socialne službe: bolnišnice, dijaški in študentski domovi ter javni domovi za starejše in zapori. Prav tako mednje po zakonodaji po njegovih besedah sodijo mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kilovatnih ur.

Cene plina bodo navzgor zamejene od 1. septembra do 31. avgusta 2023

Za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07300 evra na kilovatno uro brez davka na dodano vrednost (DDV). Za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07900 evra na kilovatno uro brez DDV.

Vlada bo poleg regulacije tarifnih postavk sprejela še dodatne ukrepe za znižanje računa zaščitenih kategorij - tako kot za elektriko bo ohranila 50-odstotno znižano trošarino in znižala stopnjo DDV z 22 na 9,5 odstotka, je še napovedal minister.