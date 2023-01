Kakšne so napovedi za pokojnine v letu 2023?

S tem datumom sta se izenačili lestvici za odmero pokojnine glede na dopolnjeno pokojninsko dobo zavarovancev in zavarovank. Višina starostne pokojnine je namreč odvisna od višine pokojninske osnove in dopolnjene pokojninske dobe, so povedali na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Višina odmernega odstotka se je v prehodnem obdobju, ki se je izteklo z zadnjim dnem decembra 2022, razlikovala glede na spol zavarovanca in znaša za ženske (in od 1. januarja 2023 dalje tudi za moške) za 15 let zavarovalne dobe 29,5 odstotka, za moške pa v letu 2022 28,5 odstotka pokojninske osnove. Ženski in tudi moškemu od 1. januarja 2023 dalje se za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe prišteje po 1,36 odstotka, moškemu pa v letu 2022 še po 1,32 odstotka.

Odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za ženske znaša 63,5 odstotka, za moške pa v letu 2022 61,5 odstotka, od 1. januarja 2023, ko je odmerna lestvica za moške izenačena z odmerno lestvico za ženske, pa je tudi za moške odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe 63,5 odstotka. Navedena sprememba odmerne lestvice vsekakor vpliva na višino pokojnin zavarovancev od 1. januarja 2023 dalje.

Kaj nas čaka februarja?

Glede usklajevanja pokojnin je predvidena februarska uskladitev v višini 4,9 odstotkov, kakšna pa bo dejansko, bo znano 15. februarja, ko bodo znani vsi podatki za določitev njene višine.

V skladu s 105. in 106. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno, in sicer pri izplačilu pokojnin za mesec februar. Osnova za uskladitev je pokojnina, ki upravičencu pripada za mesec pred mesecem, v katerem se izvede uskladitev, oziroma ob odmeri, če je odmerjena v mesecu njene izvedbe ali pozneje v posameznem koledarskem letu. Uskladitev velja od 1. januarja leta, v katerem se opravi. Pokojnine se uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar–december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.

Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti, ne more pa biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin.

