Kako varna je Slovenija za nočni sprehod: najnovejši podatki razkrivajo

Platoforma World of Statistics je objavila izsledke portala Numbeo, ki velja za največjo svetovno bazo podatkov, o tem, v katerih evropskih državah je ponoči najvarneje ali najmanj varno hoditi sam.

Številni globalni indeksi uvrščajo Slovenijo med najvarnejše države na svetu. Če je pred leti veljalo, da je Slovenija na samem vrhu te lestvice, pa jo je zdaj iz prvega mesta na drugo izrinila Hrvaška.

Sledijo Islandija, Gruzija, Švica, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nizozemska ...

Udeleženci v raziskavi so za najmanj varno državo za nočno sprehajanje določili Belgijo, Belorusijo in na dnu repa Francijo.

Oglejte si še preostali seznam:

V študiji niso upoštevali dejanskih stopenj kriminala v posameznih državah, temveč jih je zanimala subjektivna ocena posameznikov. Spraševali so jih, kako varno se počutijo, ko se ponoči sami sprehajajo po svojem mestu, na to pa lahko vplivajo različni faktorji, poleg stopenj kriminala še urbanistično načrtovanje, prisotnost nevarnih živali in tako dalje ...