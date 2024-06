Kako blizu vašega doma lahko udari naslednji potres

Slovenija sodi med dejavnejša potresna območja v Evropi – tako po številu kot intenziteti potresov. Naše ozemlje namreč stoji na stiku kar treh tektonskih plošč: evrazijske na severu, afriške na jugu in jadranske mikroplošče. Manjši potresi se dogajajo praktično vsak dan, kar je razvidno tudi na spletni strani Agencije RS za okolje in prostor.

Zadnji trije potresi, ki so močno zamajali naša tla: 2020: potres je imel sicer žarišče v Petrinji na Hrvaškem, vendar smo ga močno občutili tudi v Sloveniji. Imel je magnitudo 6,4, večjo škodo je povzročil predvsem v južnih delih Slovenije.

2004: drugi potres v Zgornjem Posočju (magnituda 4,9)

1998: prvi potres v Zgornjem Posočju (magnituda 5,7)

Ali vaš dom stoji na potresnem območju?

Potresno najnevarnejša območja v Sloveniji so na meji z Italijo in zahodno od Bovca, zaradi intenzivne potresne aktivnosti bližnje Furlanije. Med najbolj ogrožena območja spada tudi okolica Idrije, kjer so pomembni dinarski prelomi in kjer se je zgodil najmočnejši potres v zgodovini Slovenije. Poleg tega je tudi okolica Brežic izpostavljena zmernim potresom.

Na leto v Sloveniji naprave zaznajo 2000 potresov, prebivalci jih čutimo od 150 do 200.

Največja potresna ogroženost v Sloveniji je v Ljubljani in njeni okolici. Čeprav Ljubljana ni v regiji z največjo potresno nevarnostjo, je tam največja verjetnost za nastanek škode ob potresu. To je posledica visoke gostote naseljenosti in starih stavb, ki ne izpolnjujejo sodobnih standardov potresne varnosti. Vendar pa v Sloveniji ni območja, kjer bi lahko popolnoma izključili možnost močnega potresa.

Kako varen je vaš dom, ne potrjuje samo stopnja ogroženosti, ampak tudi vrsta gradnje vaše stavbe. Prvo vodilo je nedvomno letnica gradnje. Šele leta 1964 smo namreč dobili prve potresnovarnostne predpise, ki so nekakšne prve smernice za razmeroma varno gradnjo. Leta 1981 so prišli v veljavo novi predpisi in ti so nekakšen mejnik v potresni varnosti v Sloveniji. Sodobni standardi Evrokod so v Sloveniji obvezni od leta 2008. Stavbe, grajene od leta 2008, so zato v Sloveniji visoko potresno odporne.

Ali tveganje živi na vašem naslovu?

Odgovor na vprašanje boste dobili v digitalni poslovalnici i.triglav. Za kaj gre? Zavarovalnica Triglav svojim zavarovancem omogoča vpogled v oceno tveganja za potrese. Še več, dobili boste vpogled v oceno tveganja tudi za druge naravne nesreče, kot so poplave, toča itd. Tako boste zelo hitro prepoznali nevarnosti in ustrezno ukrepali – tudi s sklenitvijo ali dopolnitvijo domskih zavarovanj.

Stopnjo nevarnosti za vaše območje boste razbrali iz barvnega prikaza na lestvici – od rumene (nizko tveganje) do rdeče (visoko tveganje).

Kaj je ocena tveganja Ocena tveganja je nova funkcionalnost digitalne poslovalnice i.triglav, ki omogoča, da preverite izpostavljenost svojega doma naravnim nesrečam – toči, udaru strele, potresu in poplavi. Ocena temelji na podatkih iz različnih virov, vključno z Geografskim informacijskim sistemom, ARSO, Statističnim uradom RS, Geološkim zavodom Slovenija. Ocena tveganja je na voljo v digitalni poslovalnici i.triglav. Za ogled potrebujete: uporabniški račun in ustrezno urejeno raven dostopa, ki jo po potrebi povišate z identifikacijo;

sklenjeno vsaj eno zavarovanje. Ocena je narejena za vaš stalni naslov in druge naslove, če imate na njih sklenjena zavarovanja.

Je vaša ocena rdeča?

Potem je čas za hitro ukrepanje. Žal smo v Sloveniji v zadnjih časi tarča najrazličnejših naravnih katastrof, ki so marsikoga presenetile. Škode zaradi poplav, vetra, toče in potresov so bile enormne, zato velja premisliti o zelo pomembnem preventivnem ukrepu – sklenitvi zavarovanja. Po podatkih Zavarovalnice Triglav je potresno zavarovana približno tretjina vseh zavarovanih stanovanjskih objektov, poskoči le ob potresih, ampak takrat je prepozno – ko razmišljamo o zavarovanju, moramo delovati preventivno.

Morda ocenjujete, da potres vašega doma zaradi načina gradnje ne more poškodovati toliko, da bi vas to lahko resno ogrozilo. Vendar potres ne uničuje le zgradb, lahko denimo poškoduje plinsko napeljavo, zaradi česar lahko zagori. Če tovrstna škoda nastane kot posledica potresa, je zavarovalnica ne bo krila iz zavarovanja doma, če ni sklenjeno tudi potresno zavarovanje.

Kako lahko proti potresu zavarujem svoj dom

Zavarovanje doma je popolnoma prilagodljivo vašim željam. Sklenete ga lahko po spletu, kjer lahko izbirate med tremi pripravljenimi paketi, ali pa ga z zastopnikom oblikujete čisto po svoje, glede na potrebe vašega doma. Poleg temeljnih nevarnosti (požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, vihar, toča, udarec motornega vozila, manifestacije in demonstracije), stroškov čiščenja, domske asistence ter odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, ki so vključene v vse pakete, lahko zavarovanju poljubno dodajate tudi kritje za druge nevarnosti, ki pretijo vašemu domu.

V sklopu zavarovanja doma lahko z razširitvijo zavarovalnega kritja tako poskrbite tudi za kritje za potres, ki velja za stanovanjsko hišo in samostoječo garažo.

Ne dovolite, da bi vas potres presenetil – preverite stopnjo ogroženosti svojega doma v aplikaciji i.triglav in izberite vrsto zavarovanja, ki bo najbolj ustrezala vašim razmeram.

