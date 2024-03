Jožefovi obrazi – rekordne trume pohodnikov

Sonce je skozi meglico zgodaj posijalo na belokranjsko vasico Podlog, kjer so se na start že 10. tradicionalnega Jožefovega pohoda izpred turističnega apartmaja Staneta Maleriča valile rekordne trume pohodnikov.

»Sprva je bil to le vseslovenski dogodek, pozneje pa je pridobil mednarodni pridih. Letošnji pohod je skoraj jugoslovanski, saj so bili z nami prijatelji iz planinskih društev Antnogea iz Negotina na Vardarju (Severna Makedonija), Golije Ivanjica (Srbija) in Konjuha iz Tuzle (BiH), poleg njih pa se oglašajo tudi planinci Telekoma Ljubljana, Veseli Triglavci in številni Belokranjci,« je povedal Stanislav, član PD Črnomelj, ki je s krajani ob Lahinji in Športnim društvom KMS organizator pohoda.

Pohodniški stari maček Edvard, levo, in župan Andrej

»Teh 15 kilometrov je bilo v sproščeni družbi prava malica. Sprehod po Župančičevi pokrajini belih brez je hitro minil,« je povedal Edvard Črnič, pohodniški stari maček, ki je z županom Andrejem Kavškom na cilju strnil vtise. Po približno šestih urah zmerne hoje so na cilju odložili nahrbtnike, ne da bi pokazali znake utrujenosti. Dragan Markelić (BiH) in Aleksander Marković (Srbija) sta iz ozadja občudovala vijugasto kolono, ki se je počasi premikala proti cilju.

»Prihajava z nekoliko bolj hribovitih območij, zato je ta čudovita pokrajina pravi oddih za dušo in telo. Ne le ob današnjem pohodu, ampak tudi ob večdnevnem druženju in gostoljubju gostiteljev, še posebno Stanislava,« sta dodala.

Natalija (desno) z družino in prijatelji