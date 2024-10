Johanezova trta je polnoletna (FOTO)

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je pripravilo in izvedlo že 18. trgatev Johanezove trte, ki raste ob kapeli Janeza Nepomuka v središču kraja in istoimenske občine. Prireditev, ki jo je vodila Darinka Čobec, so popestrili s kulturnim programom, ki ga je s petjem vinskih pesmi začinil Pevski zbor Kulturnega društva Cerkvenjak, učenci OŠ Cerkvenjak-Vitomarci so deklamirali pesmi, Žan Kolednik, Jaša Mulec in Bojan Satler pa so zaigrali na harmoniko.

Prireditve so se ob županu Marjanu Žmavcu, ki je gospodar trte, udeležila župana občin Sv. Ana in Cankova, Martin Breznik in Danilo Kacijan, predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Marko Breznik, viničar Johanezove trte Damjan Breznik, 7. društvena vinska kraljica Patricija Peklar, kraljica jabolk iz Selnice ob Dravi Alja Hadner, predsednica TD Selnica ob Dravi Ivanka Frešer, podžupan Občine Cerkvenjak Franci Zorko, častni občan Franc Kuri, ravnatelj OŠ Cerkvenjak-Vitomarci Mirko Žmavc, ovtar Marko Šebart in številni vitezi slovenskega in evropskega reda vitezov vina.

Znova je bilo veselo.

Dogajanje je popestril kulturni program.

Zaradi zlate rumenice so mnogi trte posekali.

Letina povprečna

Udeležence je najprej pozdravil in nagovoril župan ter gospodar trte Marjan Žmavc in dejal: »Jesen je čas, ko gospodarji poberejo sadove svojega dela. Tudi vinogradniki iz naše občine, pa tudi širše iz Slovenskih goric, so že pobrali letošnjo letino grozdja, ki jo lahko ocenimo kot povprečno, saj je mnoge spomladi prizadela pozeba. Sicer ima letošnji pridelek grozdja kar visoko sladkorno stopnjo, saj je bilo poletje zelo toplo. Naša potomka mariborske trte je letos dobro obrodila. Za to je poskrbel naš viničar Damjan Breznik, ki jo je dobro negoval.«

Marljive gospodinje so poskrbele za dobrote.

Povedal je še, da je škoda, ker se v občini vinogradi krčijo; v vinogradu je pač vedno veliko dela, pri tem je svoje naredila bolezen zlata rumenica, ki je vinogradnike prisilila, da so trto posekali. Zahvalil pa se je vsem, ki so vedno pripravljeni pomagati pri izvedbi prireditev ob Johanezovi trti. Posebno zahvalo je namenil Društvu Vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, Društvu kmečkih žena deklet in deklet, OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, PGD Cerkvenjak in vsem, ki so zaslužni za prireditev.

Druženje po trgatvi je bilo prijetno.

Podelili so tudi protokolarno vino, ki so ga prejeli župana Martin Breznik in Danilo Kacijan, predsednica Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak Lidija Šipek in Mateja Kozar, vinogradnica in aktivna članica Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. Slovesnost so končali s trgatvijo trte, ki raste na brajdah, latniku, ob kapeli Janeza Nepomuka. Grozdje sta potrgala viničar Breznik in vinska kraljica Peklarjeva. Hkrati so obrali trti ob prostorih DU Cerkvenjak in ob OŠ v Vitomarcih. Nabrano grozdje vseh treh potomk bodo stisnili in mošt donegovali v protokolarno vino Občine Cerkvenjak. Sledilo je druženje ob dobrotah, ki so jih ob pomoči občine pripravile članica DKŽD Cerkvenjak in člani Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak.