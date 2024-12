Jerica bo na silvestrovo ostala brez doma

»Na vas se obračam v upanju za pomoč starejši gospe, ki ji je veter odkril streho. Ker se preživlja s 480 evri pokojnine in si ne more privoščiti obnove strehe, vas prosim, če bi se dalo kakor koli pomagati, da bi dobri ljudje lahko zbrali vsaj del denarja, nekaj ji ga bom namenila tudi sama,« nam je pisala Nela Punčuh.

Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati Jerici Dugi iz Rogoze, vas prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Jerico Dugi, sklicna številka 7273. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 boste prispevali 5 evrov, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER10 pa 10 evrov.

Opozorila je na težave sosede Jerice Dugi iz Rogoze, nedaleč od mariborskega letališča; podjetnica Punčuhova ji pomaga, kolikor lahko, a Jerica potrebuje pomoč dobrih ljudi, vsaj 11.000 evrov potrebuje za sanacijo strehe in hiše.

Gasilci so prekrili del strehe in hiše. Fotografije: Oste Bakal

Ker Dugijeva prebiva v nevarnem objektu, je eden izmed sosedov to prijavil inšpekcijskim službam, inšpektorji pa so ji po ogledu določili rok, v katerem se mora izvesti sanacija strehe, v nasprotnem primeru se mora izseliti iz hiše, saj jo bodo kot nevarni objekt zaplombirali. Rok, ki so ga postavili, je 31. december letos, silvestrovo. Le kam naj gre v tem mrzlem zimskem času, se sprašuje soseda Nela.

Zadnje desetletje meji na pekel

Obiskali smo Jerico Dugi in nam je povedala, da je bila 31 let poročena s Petrom Dugijem. Lepo ji je bilo, je dejala, vse do 30. oktobra 2014, ko je mož umrl. Zadnjih deset let njeno življenje meji na pekel, nam je povedala.

Z denarjem, ki ga je dobila od občine, je kupila nekaj opek.

Sprva je imela le dobrih 300 evrov pokojnine, danes dobi 485 evrov vdovske pokojnine, a s tem le stežka preživi, stroški so tako visoki, da za hrano ne ostane nič. Nekateri prijatelji ji pomagajo, kolikor lahko, včasih kaj hrane primaknejo humanitarne organizacije, in to je vse. Iz mariborskega azila ji pripeljejo hrano za mačke, ki ji edini delajo družbo v veliki hiši ob glavni vaški cesti.

Do letošnjega poletja je še nekako šlo, 14. avgusta pa hudo neurje ni prizaneslo njeni hiši, močan veter je odpihnil del strehe. Gasilci so jo za silo prekrili s folijo, podrl se je tudi dimnik, zaradi zamakanja je uničena električna napeljava, luči nenehno utripajo, prav tako se ugašajo aparati, ki jih uporablja v kuhinji, in vse skupaj grozi, da bo zagorelo, da bo zagorela cela hiša.

Odpadel je tudi dimnik.

Raje smrt kot dom starostnikov

»Razen gasilcev in predstavnika civilne zaščite nihče ni prišel, da bi si ogledal, kaj je od hiše ostalo,« pove s solznimi očmi Jerica, oktobra je dopolnila 63 let; jezna je na soseda ali sosedo, ki je prijavil, da živi v nevarni hiši, pred vrati je zima, mraz in sneg, zdaj pa ji grozi še prisilna izselitev, ki se je najbolj boji; raje bi tukaj umrla kot šla v kakšen dom, pove.

485 evrov vdovske pokojnine dobi.

Hiše ni imela zavarovane, saj ni imela denarja, da bi plačala premijo, od občine je dobila 500 evrov, s tem je kupila nekaj opeke. In to je vse, za domače ljudi je vedno najmanj, kot pove sosed Zlatko, ki Jerici tu in tam kaj postori okrog hiše ter ji prinese najnujnejše potrebščine iz trgovine.

Sosed ji prinese najnujnejše potrebščine iz trgovine.

Pomoč dobrih ljudi

Žal nas življenje včasih postavi pred ovire, s katerimi se težko soočimo čisto sami. In brez pomoči dobrih ljudi se Jerici ne piše nič dobrega. Za pomoč prosimo vas, dragi bralke in bralci, da ji skupaj prek Krambergerjevega sklada pomagamo ustvariti možnosti za dostojno življenje.

Razen gasilcev in predstavnika civilne zaščite nihče ni prišel, da bi si ogledal, kaj je od hiše ostalo, pove Dugijeva.

December je mesec obdarovanj in pričakovanj, trije dobri možje delijo, a mož in žena je lahko še več. Vselej bi nas morala voditi misel, da največ prejmemo, ko damo, ko odpremo srce za nekoga, ki nas potrebuje, ko mu polepšamo življenje. Pa bo svet lepši in svetlejši.