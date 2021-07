Jelinčič objavil bančni izpisek: Pa kdo bi v Sloveniji še delal?

Prvak SNSje na facebooku objavil bančni izpisek neznane osebe, ki je maja letos na osebni račun prejela denarno državno pomoč v višini 700 evrov ter varstveni dodatek v višini 183 evrov. Skupno torej slabih 900 evrov. Jelinčič se ob tem sprašuje, ali se v Sloveniji sploh še izplača delati.»Ja kdo bi še v Sloveniji delal, če je razlika med #DSP in minimalno plačo sramotna. Če govorimo o družinah, kjer je veliko otrok, pa je vsekakor finančno ugodneje ne delati,« je (nelektorirano) zapisal v objavi.Prvi mož SNS ob tem opozarja na neugoden položaj upokojenih kmečkih žena v naši državi. »Za nagrado pa, kmečke žene z zemljo in gozdom, ki ju ne more, ne obdelovati, ne prodati, prejme le nekaj deset evrov kmečke penzije. Ni pomembno, da je celo življenje trdno garala!« se jezi Jelinčič.