Ste videli, kaj je Žan Mahnič zabrusil evropskemu komisarju?

Zapis Žana Mahniča na twitterju. FOTO: Twitter, zaslonski posnetek

Državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vladeje znova dvignil prah z enim od svojih zapisov na twitterju. Tokrat je ostro puščico poslal proti evropskemu komisarju za krizno upravljanjeTa je namreč v zvezi s financiranjem STA dejal, da se to ne more pogojevati z okrnjenjem neodvisnosti. Evropska komisija je namreč znova sporočila, da obstajajo na področju vladavine prava v Sloveniji resne skrbi, zlasti glede neodvisnosti tožilstva in medijev.Mahniča so ob tem zasrbeli prsti in je Lenarčiča nekam poslal.Lenarčič je sicer v zadnjem obdobju pogosto trn v peti desne politične opcije. Nedavno so mu očitali, da se je v Evropski komisiji pridružil pri pogojevanju odobritve slovenskega načrta za okrevanje. Na to je v povezavi z odmevno izjavo o svinjah namignil notranji minister, v Lenarčičevem kabinetu pa so navedbe ostro zavrnili.