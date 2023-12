Jaslice so postavili kar v tovorni vagonček

Bilo je junija 2019, ko so železničarji v Tržišču na Dolenjskem dobili svojo prvo kapelico, v njej pa kip blaženega Antona Martina Slomška. Kapelico je poslikal Bojan Sumrak, zrasla pa je na pobudo strojevodje, domačina Stanka Lazarja, ki je pred dnevi s somišljeniki v kapelici postavil še jaslice.

»Ideja o jaslicah v vagonu v kapelici je bila živa že dlje. Treba pa je to prignati do realizacije. Z jaslicami je bilo tako kot s kapelico. To so dejanja, ki so stvar navdiha. Navdihne pa te trenutek. Da ne bi bile jaslice povsem klasične, sem rekel Matjažu Bitencu, sodelavcu in prijatelju ter tudi znanemu jasličarju iz Litije. Predstavil sem mu idejo in svojo željo. Hitro mi je poslal fotografijo iz avstrijskega Beljaka, kjer so jaslice postavili v vagonu na železniški postaji. To je povsem sovpadalo z našimi idejami in željami, zato smo se lotili dela,« nam je pojasnil 53-letni Stanko.

Stanko je ponosen in hvaležen vsem, ki so pomagali. FOTO: Drago Perko

»Par slik sem naredil, predvsem pa sem prostor premeril, za dobri kvadratni meter in pol je prostora. Vse to sem javil Matjažu, on pa se je odločil o jaslicah,« je pripovedoval Stanko.

Bil je del makete

Medtem ko je Matjaž pripravil jaslice, je Stanko šel na lov za vagonom, kamor bi položili jasli z božjim detetom. »Poklical sem v Železniški muzej v Ljubljani, ali imamo na voljo kak vagon. Strokovna sodelavka muzeja Andreja Špitaler se je takoj odzvala, poslala mi je par fotografij vagonov, ki so bili na voljo. Nekaj dni zatem sem že bil v Ljubljani, kjer sem izbral vagon, ki je bil primeren, predvsem pa dovolj velik za v kapelico.«

Kdor pride, lahko prižge tudi svečko. FOTO: Drago Perko

Stanko nam je še zaupal, da je bil rjavi tovorni vagon gbs del makete na srednji železničarski šoli, kamor je Stanko začel hoditi leta 1985. Tedaj je Stanko s sošolci občudoval maketo, zdaj je vagonček del jaslic! Gordana Majhenič je v gozdu nabrala dve vrsti maha: tisti nizki simbolizira ravan, bolj grobi je bil za griče in hribe. Stanko, ki je tudi oče Društva Zagon, poskuša v projekte vključiti vso lokalno skupnost. Pri sosedih v Gostilni Majcen v Ulčniku, streljaj od Tržišča, so mu dali dovolj peska in slame, prijateljica Bernarda Režen je poskrbela za praznični nebesni svod.

»Jaslice so iz umetne mase, visoke so nekje 20 centimetrov. Ideja se je rodila povsem spontano. Ker smo vsi po duši železničarji in je tudi kapelica posvečena zavetniku železničarjev Antonu Martinu Slomšku, je padla odločitev. Ker imam v svoji zbirki veliko jaslic, sem se odzval in jih dal na posojo,« pa je poudaril Matjaž Bitenc.

Jaslice v Slomškovi kapelici na kvadratnem metru in pol FOTO: Drago Perko

»Vsi skupaj smo dali svoj delež v mozaik ideje, da bi imeli malce drugačne jaslice. To je narejeno z res minimalnimi stroški, a z veliko srca, ljubezni in velikim sporočilom: narejeno od ljudi za ljudi. Vsi, ki smo to delali, smo to naredili za druge, ne zase. Jaslice pa tako ali tako nosijo sporočilo miru, ljubezni, spoštovanja, novega rojstva, novega upanja,« je dodal Stanko, po rodu iz Ljubljane, letos pa je minilo 25 let, odkar se je preselil v Tržišče.

»Kot otrok sem kar 15 let ministriral v cerkvi Device Marije v Ljubljani v Polju. Jaslice sem videl doma in pri sosedu, ni jih bilo toliko, saj so bili drugi časi. Se pa spomnim, da smo jih imeli v cerkvi, naredili so jih jasličarji. Tedanji župnik Anton Markelj mi je naročil, da sem 15 minut pred mašo prižgal vodo, ki je gnala mlin, tik pred začetkom maše pa sem to ugasnil, da ni motilo. To mi je še kako ostalo v spominu.«

Decembrska idila v Tržišču FOTO: Stanko Lazar

Videti jih bo mogoče do konca februarja

Jaslice bodo na ogled do konca februarja. Stanko živi streljaj od železniške postaje Tržišče, ob postaji je kapelica. Na slepem tiru stoji legendarna gomulka, vlak naše in vaše mladosti. Jaslice in kapelica pa so zavoljo prilagoditev dostopne tudi invalidom.

»Kdor bi želel priti na ogled, dobrodošel! Če bi kdo rad izvedel še kaj več o gomulki, pa naj se nam javi. Več podatkov je na strani Društva Zagon na facebooku. Smo na voljo, da tudi kaj povemo,« je še pristavil Stanko, ki že pogleduje v leto 2024. »Radi bi nadgradili to našo idejo jaslic. Verjamem, da nam uspe!« Ob tem pobožno v nebo pošilja željo, da bi še kje v Sloveniji zrasla kapelica v čast Antonu Martinu Slomšku, ki se mu slovenski železničarji radi priporočajo na svojih vožnjah.