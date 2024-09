Janša skočil v zrak: »Sramota. Celo Srbija se je vzdržala«

Nezavezujoča resolucija, ki sicer predstavlja zgolj smernice za države, zahteva, da se Izrael v 12 mesecih umakne z zasedenih ozemelj, izpolni vse mednarodne obveznosti in preneha z nezakonitimi gradnjami. Določa tudi, da se v času zasedanja sedanje 79. Generalne skupščine skliče mednarodna konferenca za izvajanje resolucij ZN glede Palestine in med drugim poziva generalnega sekretarja ZN, naj v treh mesecih poroča Generalni skupščini o izvajanju določil resolucije.

Poleg Izraela in ZDA so proti resoluciji med drugim glasovale tudi Madžarska, Češka in Argentina, večina članic EU pa jo je podprla. Predlog nezavezujoče resolucije je kot opazovalka ZN s posebnim statusom prvič v zgodovini vložila Palestina.