Janša: Še danes nekateri govorijo o meni kot o bivšem kriminalcu, ob tem zaslišali tudi njegovo Urško

Na kranjskem okrožnem sodišču se je s pričanji nadaljevala obravnava odškodninske tožbe predsednika SDS in nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše zaradi sodnega procesa Patria. Po zavrnitvi njegovega zahtevka zoper tožilko in sodnike se nadaljuje obravnava 900.000 evrov visokega tožbenega zahtevka proti državi.

Zaslišali tudi ženo Urško

Sodišče je danes Janšo in njegovo ženo Urško Bačovnik Janša zaslišalo glede temelja in višine tožbenega zahtevka. Odvetnik Franci Matoz je zaradi zaradi vprašanj, ki so posegla tudi v osebno življenje družine, zaprosil za izključitev javnosti med pričanjem Janševe žene, medtem ko je bilo Janševo zaslišanje javno.

V njem je povedal, zakaj je bil po njegovem mnenju postopek v zadevi Patria politično voden. »Gre za edinstven primer, da bi bil kdo obsojen za to, ker je, kot je bilo zapisano v obtožnici in sodbi, neznanega dne na neznani lokaciji od neznane osebe prejel neznano nagrado za neznano drugo osebo,« je dejal Janša in poudaril, da je pri njegovem pregonu šlo izključno za politični motiv.

Sodba je izšla januarja, z njo pa je sodišče zavrnilo Janšev tožbeni zahtevek zoper nekdanjo tožilko Branko Zobec Hrastar in sodnike Barbaro Klanjšek, Milana Štruklja, Vesno Žalik ter Branka Maslešo, ki so sodili v zadevi Patria. Janša jim mora povrniti stroške pravdnega postopka v skupni višini 22.647 evrov.

»Gre za zadevo, ki nima primerjave ne v slovenski zgodovini ne v zgodovini kakšne druge demokratične države,« je o posledicah dejal Janša. Sodnica Tanja Bizjak pa je poudarila, da je treba odškodninski zahtevek vendarle konkretizirati, saj odstopa od dosedanjih v sodni praksi. »Gre za unikaten primer in sodne prakse v podobnih primerih ni,« pa je vztrajal Janša.

Odhod v zapor travmatičen zaradi družine

Med posledicami je navedel ustvarjeno negativno javno podobo in vpliv na troje državnozborske volitve. Poudaril je, da je bil tudi odhod v zapor predvsem zaradi družine travmatičen. Opisal je bivanje v zaporu, o čemer je spregovorila tudi vodja odprtega oddelka Puščava Albina Planinšič Florjančič, ki je bila v tistem času tam socialna delavka pedagoginja.

Janša poudarja, da še danes nekateri govorijo o njem kot o bivšem kriminalcu in obsojencu.

Med drugim je povedala, da vsak zapornik, četudi je na odprtem oddelku, doživlja stisko. Janša je spomnil, kako omejene je imel v tistem času možnosti za delo, saj ni imel stikov z volivci, težje je opravljal tudi poslansko funkcijo. Poudaril je, da se je takrat poslanska večina do njega obnašala sovražno in mu odvzela mandat, za kar se mu kljub sodbi ustavnega sodišča ni nikoli opravičila.